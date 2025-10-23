與科學家同行！ 極地探險親近帝王企鵝、雙營地奢華探索之旅回歸

快訊

全新推出「與科學家同行」。　圖：Heavens Portfolio／提供
南極帝王企鵝。　圖：Heavens Portfolio／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】自2005年成立以來，White Desert 始終以「極地奢華旅行」的開創者之姿，帶領旅人以永續旅遊的態度深入南極。時序即將步入北半球的冬季，正預告著南極探險的季節即將展開。今年，White Desert 除了延續去年「Best of Both」一次體驗雙營地的安排，以及帝王企鵝觀察之旅「Early Emperor Penguins」之外，將推出與科學家同行的「Science Week Antarctica」的全新行程。在慶祝成立20週年的時刻，進一步展現品牌「極致體驗與永續旅遊並行」的堅持。

▲「與科學家同行」是全新推出的8天行程。　圖：Heavens Portfolio／提供
Science Week Antarctica：與科學家同行

與科學家同行「Science Week Antarctica」，是全新推出的8天行程，將由一位研究南極超過40年的科學家 Steven Chown 教授，與科學刊物《Huge If True》的記者 Cleo Abram 共同領隊，參與者將隨同科學團隊進行實地觀測，與各國南極研究站連線、實地踏查冰河系統（Blue Rivers），以及專題講座等，深入了解冰川、氣候變遷與極地生態。 行程僅安排一團，日期為2026/01/20~01/27，團隊將從團費中取65%直接作為科學基金，支持氣候研究與南極保育，讓每位旅人不只是見證者，更將實際參與科學研究。行程費用為每人44,950美金起，更多行程細節請至官網。

▲「Best of Both」8天行程包括冰藍洞探訪、雪原健行、極地攀登與冰原香檳野餐。　圖：Heavens Portfolio／提供
Best of Both 2026：雙營地奢華探索

將於 2026/01/27-02/04進行的「Best of Both」8天行程，是 White Desert 結合旗下兩座營地住宿與行程的年度限定體驗。旅客將於8天內入住風格優雅的 Whichaway Camp，以及曾獲選《Time》雜誌2024百大最佳入住地、具太空未來感的 Echo Camp，在兩種住宿環境與周邊不同景觀中體驗極地生活。 行程將包括冰藍洞探訪、雪原健行、極地攀登與冰原香檳野餐，亦將安排前往南極點（Geographic South Pole），親身體驗「環繞地球一圈只需數步」的震撼時刻。「Best of Both」每年僅一次出團，堪稱極地旅行的代表之作。費用為每人110,000美金起。

▲時序即將步入北半球的冬季，正預告著南極探險的季節即將展開。　圖：Heavens Portfolio／提供
Early Emperor Penguins：親近南極帝王企鵝

針對熱愛自然與生態攝影的旅人，則有「Early Emperor Penguins」帝王企鵝觀察行程，此行將帶領旅客們前往阿特卡灣（Atka Bay），觀察約14,000隻帝王企鵝群聚的景象。由於每年11月至12月間，幼鳥將逐漸從父母親腳下首次展翅獨立，是難能可貴的生態樣貌。 旅人可於安全距離內近距離欣賞企鵝群的自然互動，並參與冰川探險、冰洞探索與健行活動。此行程完全遵循國際南極旅遊協會（IAATO）規範，確保旅客的觀察行為不造成干擾，實現人與自然的和諧共處。可選擇入住 Whichaway Camp 或 Echo Camp，行程費用約71,000美金起。

▲南極帝王企鵝觀察行程。　圖：Heavens Portfolio／提供
White Desert 始終強調「旅行也是責任」。除了碳中和承諾與低碳燃料應用，每季結束後所有物資與廢棄物均全數運回南非進行處理，不在冰原留下任何痕跡。並期待透過真實體驗，透過南極壯觀且獨特的地質景觀，喚起人們對於自然環境的熱愛與守護。

