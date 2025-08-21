「仁川、桃園國際機場」雙樞紐崛起！國際客流量台灣進步２名

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
桃園機場。 圖／shutterstock
2024年，全球國際旅客量再創高峰，根據 Airports Council International (ACI) 官方報告達到9.4億人次，年增8.4％，並較2019年疫情前水準高出2.7％。其中，亞洲航空市場表現亮眼，仁川與桃園兩大樞紐機場異軍突起，成為國際旅客激增的重要引擎。

仁川機場曾被評選為最佳免稅店，匯集600個品牌；圖／仁川機場提供
韓國仁川國際機場以 70.67 百萬人次 的國際客運量躍身全球第3，年成長高達 26.7%，在全球前五國際機場中成長最為亮眼。這股成長主因來自亞洲區域航班需求強勁、日元疲軟刺激短程旅客，以及韓國出境觀光於暑期、感恩節與年末假期時段起飛的綜效。

仁川機場設有韓國文化博物館、文化體驗館、傳統工藝展示館等，提供旅客欣賞多元韓國傳統文化藝術。　圖：shutterstock／來源
位居亞洲另一端的桃園國際機場同樣表現不凡。2024年其國際旅客總量達約 44.7 百萬人次，較2023年大增 27%，使排名從第15躍升至全球第13。雖較2019年仍略低（約92%），但整體恢復力顯著。航班運能方面，2024年航班起降次數達 24.8 萬架次，年增約 22.9%，顯示航點擴張與運能回補俱有成效。

桃園機場旅客排隊使用自動通關系統。圖／聯合報系資料照
仁川與桃園兩座機場雖具不同定位：仁川以長程國際轉機樞紐為核心，桃園則仰賴區域航線恢復與產業支撐；但共同反映出亞洲航空市場正加速復甦。展望未來，若兩機場能深化航線網絡、優化轉機體驗與提升服務品質，勢必成為連結全球的航空重要節點。

