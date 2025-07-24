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冬遊北歐與幸福極光相遇 世邦旅遊早鳥優惠最高「第2人省1萬」

聯合新聞網／ TTN旅報
跟著世邦與長榮航空聯營品牌《魅力歐洲》，冬天到北歐追極光，絕對是一輩子難得的幸福體驗。（圖片提供＝世邦旅遊）
跟著世邦與長榮航空聯營品牌《魅力歐洲》，冬天到北歐追極光，絕對是一輩子難得的幸福體驗。（圖片提供＝世邦旅遊）

【文・吳育光】

想要一睹能讓人幸福一輩子的奇幻歐若拉（極光aurora），深耕經營北歐旅遊行程的世邦旅遊，以長榮航空直飛歐洲航點，推出今年冬季北歐極光行程，特別回饋市場提供早鳥優惠，最高第2人省1萬元，就連過年團也上架囉，還不手刀搶起來！

世邦旅遊以長榮航空聯營品牌《魅力歐洲》經營北歐極光主題旅遊多年來，在市場上豎立優質口碑，採用長榮航空直飛歐洲巴黎、倫敦及慕尼黑等航點，包裝以芬蘭、冰島為主軸的單雙國北歐極光主題旅遊，今年更是全面推出升級版，讓遊客能有更深度的饗宴。

《魅力歐洲》不只帶旅人看極光，還有搭乘破冰船一起探險。（圖片提供＝世邦旅遊）
《魅力歐洲》不只帶旅人看極光，還有搭乘破冰船一起探險。（圖片提供＝世邦旅遊）

以市場最深度的6天5夜，規劃充裕的時間讓旅客領略冰島之美，今年特別新增電影《白日夢冒險王》拍攝地的斯奈山半島，一覽火山地貌；芬蘭則能體驗最豐盛的雪地活動，包括捕帝王蟹、雪上摩托車、狗拉雪橇、搭乘破冰船，以及世邦旅遊獨家安排的體驗滑雪，還有最受歡迎的聖誕老人村、入住玻璃極光屋，更特別的是搭乘極光星空特快車，讓旅客感受在火車上夜臥的氛圍。

長榮魅力歐洲，帶旅人親自捕撈帝王蟹。（圖片提供＝世邦旅遊）
長榮魅力歐洲，帶旅人親自捕撈帝王蟹。（圖片提供＝世邦旅遊）

此外，世邦旅遊在歐洲轉機城市的停留也精心企劃，3大城市皆入住市區飯店，讓旅客有充裕的購物時間；餐食方面則皆為線控實體考察，不流俗套，如巴黎安排享用海鮮火烤大盤、米其林推薦餐、私房自助餐，倫敦則有餐酒館風味餐、米其林推薦餐等，讓這趟旅程除了沐浴在奇幻的大自然洗禮，也能體驗到歐洲的城市魅力。

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