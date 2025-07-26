泰國旅遊局（TAT）關於泰柬邊境局勢的聲明
【文．吳育光】
鑑於最近有關泰國-柬埔寨邊境地區動盪的報導，泰國旅遊局（TAT）希望表達我們的關切，並向泰國及國際遊客保證，所有遊客的安全和安保仍然是我們的首要任務。
目前，泰國安全機構正在迅速行動，密切監控和管理局勢。TAT正與相關政府機構和當地機構協調，以確保該地區所有旅客的安全和便利。
TAT鼓勵所有旅客透過政府來源保持信息靈通。如需旅行相關的詢問或協助，請聯繫TAT聯絡中心1672（全天候24小時服務）或旅遊警察熱線1155。
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