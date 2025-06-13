杜拜FZN餐廳摘星 「Björn Frantzén」全球唯一擁3家米其林三星餐廳的主廚

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圖：Heavens Portfolio／提供
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【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年5月下旬公布的《杜拜米其林餐廳名單》（MICHELIN Guide Dubai 2025）中，首次入榜的 FZN by Björn Frantzén 餐廳一舉摘下三星！不僅是今年杜拜米其林三星名單中唯二摘下三星的餐廳之一，餐廳的行政主廚 Björn Frantzén，也因此成為全球唯一一位同時經營3家米其林三星餐廳的主廚。

於2024年10月開幕的杜拜 FZN 餐廳，一舉奪得米其林三星的殊榮。　圖：Heavens Portfolio／提供
於2024年10月開幕的杜拜 FZN 餐廳，一舉奪得米其林三星的殊榮。　圖：Heavens Portfolio／提供

杜拜 FZN by Björn Frantzén 餐廳隸屬於佛朗森餐飲集團（Frantzén Group），甫於2024年10月開業，僅數月時間便獲得此殊榮肯定，迅速躋身全球頂級餐廳之列，成為阿聯酋首家榮獲三星的餐廳；擔任主廚的 Björn Frantzén 也同時立下職業生涯的里程碑。

▲杜拜 FZN 餐廳。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲杜拜 FZN 餐廳。　圖：Heavens Portfolio／提供

憑藉著該集團起家的斯德哥爾摩的 Frantzén 餐廳，自2018年起獲得三星，位於新加坡 Zén 餐廳則自2021年起維持米其林三星，如今加上剛剛摘星的杜拜 FZN 餐廳，Björn Frantzén 一舉成為全球唯一一位同時擁三家米其林三星餐廳的主廚。目前全球僅有152家餐廳獲得米其林三星，而旗下餐廳擴及歐、亞、中東地區的佛朗森餐飲集團便囊括三家，此次杜拜餐廳上榜摘星，更將其推向全球高級餐飲的巔峰。

▲Björn Frantzén 成了全球唯一經營3家米其林三星餐廳的主廚。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲Björn Frantzén 成了全球唯一經營3家米其林三星餐廳的主廚。　圖：Heavens Portfolio／提供

Björn Frantzén 主廚表示，「杜拜的 FZN 餐廳榮獲米其林三星，這項殊榮不僅對我本人，對我和整個團隊來說都是一項無比的榮譽！團隊的辛勤工作和創造力獲得肯定，絕對是值得驕傲的時刻。」

由 Björn Frantzén 領導下的三家三星米其林餐廳，不只是端上精緻暨嶄露精湛烹飪技巧的料理，更透過用餐體驗的安排，表達對料理的認真與熱情。無論是在北歐斯德哥爾摩的 Frantzén 餐廳、新加坡或是杜拜的 Zén，都會先安排賓客先進入接待廳品嘗開胃酒或餐前菜，在斯德哥爾摩的 Frantzén 甚至會同時帶上當日食材介紹，接著才讓賓客前往二樓的用餐空間享用正餐。主廚的料理以北歐風味混搭著日式風情，以最優質的食材、海鮮，搭配完美的餐酒，呈現出風味與質感的完美平衡。三家餐廳資訊如下，更多詳情請參考官網。

▲斯德哥爾摩 Frantzén 餐廳菜餚。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲斯德哥爾摩 Frantzén 餐廳菜餚。　圖：Heavens Portfolio／提供

斯德哥爾摩 Frantzén

斯德哥爾摩的 Frantzén 餐廳是該集團的旗艦餐廳，也是集團的起家店，更是瑞典首家獲得米其林三星的餐廳，自2018年以來一直保持在三星榜上。餐廳包括酒窖共有三層樓，一次僅接待23位賓客。可預約私人晚宴。

▲新加坡 Zén 餐廳菜餚。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲新加坡 Zén 餐廳菜餚。　圖：Heavens Portfolio／提供

新加坡 Zén

於2018年開業，並於2021年榮獲米其林三星。提供8道菜式的 tasting menu，以海鮮為主，加入日式及北歐風味，以及兩地的傳統醃漬發酵食品穿插其中。

杜拜 FZN by Björn Frantzén

於2024年10月開幕，餐廳位於亞特蘭提斯飯店，共計兩層樓，一次接待27位賓客，如環形劇場的開放式廚房座位，可邊用餐邊欣賞廚師的烹調過程。

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