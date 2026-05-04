日本千葉期間限定！teamLab走進溫泉鄉「養老溪谷」打造戶外光影藝術展

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】喜歡追尋獨特打卡點與沉浸式藝術的旅客注意了！日本知名數位藝術團隊「teamLab」這次將舞台搬到了關東千葉縣的溫泉勝地，現正推出期間限定的夜間野外藝術展「teamLab 養老溪谷」！

養老溪谷不僅擁有豐富的自然景觀，這裡的深谷與陡峭岩壁更是歷經數十萬年流水沖刷所成，甚至保留了300萬年歷史的地層，以及證明地球磁場反轉的珍貴地質遺跡「千葉時代（チバニアン）」。

▲展現由水流沖刷而成的溪谷歷史。 圖：teamlab／提供

展區內結合了自然地貌與互動科技，帶來多個視覺震撼的藝術裝置。在巨大地層峽谷的背景下，展現了數位花朵不斷誕生與凋零的絕美畫面，訴說生命在悠久時間洪流中的流動。當你走入森林，場景會隨著人群腳步產生變化；樹木發出的光芒不僅會改變顏色，還會發出特有的音效並向周圍層層傳遞，讓旅客能強烈感受到空間中其他人的存在。

▲森林中眾多發光的卵形體。 圖：teamlab／提供

此外，廣受歡迎的「teamLab」發光卵形體也化作「自主呼應的生命之森」現身林間，這些發光體被風吹拂或被人輕推時，便會變色並發出專屬聲響，與周遭的卵形體產生夢幻的連鎖反應。其他如結合環境氣候改變形態的「生生流轉柱」，以及在洞窟深淵中迴盪僧侶誦經聲的「巖窟的永遠祈禱」，都為這場夜間探險增添了無比的神祕感。

這場結合溫泉鄉魅力的夢幻光影展將一路展出至05/24。為了確保最佳的觀賞體驗，本次展覽全面採用「全預約制」。強烈建議計畫前往的自由行旅客提早至官方網站購票，因為一旦網路預售票售完，現場將不提供當日券販售！

另外，由於是夜間野外展覽，每日的開放入場時間將會配合當天的「日落時間」進行動態調整，出發前務必再次上網確認。

DATA／teamLab 養老溪谷

・地址：千葉縣夷隅郡大多喜町葛藤（中瀨遊步道周邊）。

・展出期間：即日起~05/24（日）。

・營業時間：日落後至21:00（最終入場20:20），詳見官網公告。

・票價：平日大人1,500日圓、小中高生800日圓；週末及國定假日大人1,800日圓、小中高生800日圓；學齡前兒童免費。（現場購票需額外加收200日圓，且預售券售完即不開放現場售票）

・交通方式： 搭乘電車－從東京市區出發，可搭乘 JR 京葉線至「蘇我站」轉乘 JR 內房線。抵達「五井站」後，轉乘小湊鐵道線至「養老溪谷站」下車，步行約30分鐘或依當地指標前往「中瀨遊步道」會場。

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