瞬移地中海！不愧是貴婦百貨 BELLAVITA「春日花境」新造景來了 南歐風「清新檸檬+蔥郁綠意」要拍爆

在韓國掀起一波新熱潮的「TAEMori」來囉！現身台北信義區微風南山，快閃到4/19，帶著許多和韓國同步的限定周邊、可愛小物要來療癒台灣的大家，快趁接下來的連假出門朝聖吧！

2026-03-29 14:29