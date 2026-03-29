瞬移地中海！不愧是貴婦百貨 BELLAVITA「春日花境」新造景來了 南歐風「清新檸檬+蔥郁綠意」要拍爆
瞬移地中海！信義區貴婦百貨新造景來了，以綠、黃兩色為主調打造「地中海風情」，坐落1F廣場令人駐足大拍特拍。
北市信義區「BELLAVITA 寶麗廣塲」新造景開拍！最新以《春日花境 Garden in Spring》為主題，打造「地中海風情」場景，蔥郁綠意、亮黃檸檬交織，整體擺設十分具有異國風，從桌上果實、器皿到單車及攤位設置，拼湊出充滿日常生活感的義式日常，更帶有一絲慵懶氣息。
中庭造景預計展出至5/10，打卡這片由清新檸檬與地中海明亮色彩打造的優雅花園，漫步於這充滿綠意與花香的春日空間，體驗秒飛南歐的驚喜感。
BELLAVITA
地址：台北市信義區松仁路28號
營業時間：週日至四11:00-21:30、週五、六及假日前夕11:00-22:00
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