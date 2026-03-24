快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

不用去環球影城！星巴克「4大學院巫師袍」免費借 限定「2門市」同框主題場景 這間還加碼「送拍立得、限定貼紙組」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

不用去環球影城，也能體驗「巫師袍」！星巴克攜手哈利波特強勢推出系列商品，更在「2間門市」打造主題場景，還能免費租借「四大學院巫師袍」，打卡拍起來！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

「星巴克ｘ哈利波特」掀起熱議，除了一系列聯名商品值得收藏外，同時在「星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市」和「漢中門市」限定推出「巫師袍免費租借」活動，即日起至4/7，凡購買任一哈利波特系列商品（不含食品及飲料），憑當日單張發票即可免費租借「四大學院巫師袍」乙次；於典藏DREAM PLAZA台北門市租借巫師袍還可再獲得「拍立得照片」乙張留念。

需注意的是，租借時需填寫租借單據、提供身分證件供門市暫時收取，會於歸還巫師袍時將一併歸還證件；每次租借時間最長30分鐘，可於門市內各拍照場景區拍照打卡；巫師袍限門市內使用，不得攜帶至門市外拍照或使用。更多相關規定依現場公告為準。

星巴克漢中門市。圖／星巴克提供
星巴克漢中門市。圖／星巴克提供

星巴克漢中門市。圖／星巴克提供
星巴克漢中門市。圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

即日起至4/7，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市打造限定裝飾佈置，提供完整魔法氛圍的拍照場景，顧客於活動期間購買哈利波特系列商品即可租借巫師袍並獲得一張拍立得照片留念。圖／星巴克提供
即日起至4/7，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市打造限定裝飾佈置，提供完整魔法氛圍的拍照場景，顧客於活動期間購買哈利波特系列商品即可租借巫師袍並獲得一張拍立得照片留念。圖／星巴克提供

星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。圖／星巴克提供
星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。圖／星巴克提供

星巴克漢中門市。圖／星巴克提供
星巴克漢中門市。圖／星巴克提供

此外，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市再加碼，即日起購買哈利波特任一商品、食品及飲料，即贈「限定款貼紙組（每份11入）」乙份，數量有限、贈完為止。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

同場加映：「哈利波特學院Mini熊寶寶」飲料加價購

即日起，以原價購買大杯(含)以上「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」乙杯，即可以650元加購「哈利波特學院MINI熊寶寶」乙個，盲盒款式隨機，數量有限、售完為止。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

星巴克 哈利波特 Dream Plaza 熱門打卡 環球影城

相關新聞

不用去環球影城！星巴克「4大學院巫師袍」免費借 限定「2門市」同框主題場景 這間還加碼「送拍立得、限定貼紙組」

不用去環球影城！星巴克攜手哈利波特強勢推出系列商品，更在「2間門市」打造主題場景、免費租借「四大學院巫師袍」，...

逛累了就來這！ 西門町戲院頂樓「美景咖啡廳」新開幕 直上9樓遠眺台北美景 拍爆露營工業風+超寬敞空間

西門町新開幕的「MUSAND COFFEE XIMEN 漠杉咖啡」位於真善美戲院大樓頂樓，傳遞城市美景與露營工業風的完美結合。這裡提供專業咖啡、茶飲和輕食，是逛街後放鬆的理想選擇。

非會員也能逛！ 好市多首推「神祕體驗券」爽逛「4大專區」、1人1券免費入場

好市多首度推出「非會員免費服務體驗券」，持券者可無需會員陪同進入賣場，體驗光學眼鏡、聽力中心、輪胎中心及藥局專區等服務。活動自去年啟動，限量發放，旨在讓非會員深入了解Costco的服務價值。

「海綿寶寶+比奇堡居民」登陸南港！從鳳梨屋到摩艾石像屋 拍爆「3大打卡點、超巨路人魚」 打卡再送「限量貼紙」

住在深海的大鳳梨裡的「海綿寶寶」現身南港LaLaport！獨家「海綿寶寶」造景還原經典場面，打卡再送「比奇堡路人魚貼紙」，還有超巨路人魚等你來同框。

ONCE手刀預約！ TWICE十週年攻大巨蛋開唱「松菸官方周邊店」限時3天、人氣麻奶鍋物加碼「買1送1」

TWICE將於3月20日至22日於臺北大巨蛋舉行十週年世界巡迴演唱會，門票已售罄。粉絲可在松山文創園區的官方周邊店獲得沉浸式打卡體驗，並購買限量商品。周邊店將於3月12日開放線上預約，另舞古賀mini鍋物推應援活動，送韓式年糕以慶祝。

林口三井Outlet變身日系花園秘境！ 7大造景「春日倒映翻轉庭園」免費打卡到5月 粉蝶花海+疊色花籤必拍必玩

不用買機票，林口就有最美日式庭園！ 隨著春意漸濃，MITSUI OUTLET PARK 林口自即日起至5月31日，特別打造「春日倒映．遇見美好」主題造景，首度推出「翻轉視覺」的倒掛櫻花庭園，結合粉嫩櫻

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。