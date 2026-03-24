不用去環球影城！星巴克「4大學院巫師袍」免費借 限定「2門市」同框主題場景 這間還加碼「送拍立得、限定貼紙組」

不用去環球影城，也能體驗「巫師袍」！星巴克攜手哈利波特強勢推出系列商品，更在「2間門市」打造主題場景，還能免費租借「四大學院巫師袍」，打卡拍起來！

圖／星巴克提供

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「星巴克ｘ哈利波特」掀起熱議，除了一系列聯名商品值得收藏外，同時在「星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市」和「漢中門市」限定推出「巫師袍免費租借」活動，即日起至4/7，凡購買任一哈利波特系列商品（不含食品及飲料），憑當日單張發票即可免費租借「四大學院巫師袍」乙次；於典藏DREAM PLAZA台北門市租借巫師袍還可再獲得「拍立得照片」乙張留念。

需注意的是，租借時需填寫租借單據、提供身分證件供門市暫時收取，會於歸還巫師袍時將一併歸還證件；每次租借時間最長30分鐘，可於門市內各拍照場景區拍照打卡；巫師袍限門市內使用，不得攜帶至門市外拍照或使用。更多相關規定依現場公告為準。

星巴克漢中門市。圖／星巴克提供

星巴克漢中門市。圖／星巴克提供

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即日起至4/7，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市打造限定裝飾佈置，提供完整魔法氛圍的拍照場景，顧客於活動期間購買哈利波特系列商品即可租借巫師袍並獲得一張拍立得照片留念。圖／星巴克提供

星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。圖／星巴克提供

星巴克漢中門市。圖／星巴克提供

此外，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市再加碼，即日起購買哈利波特任一商品、食品及飲料，即贈「限定款貼紙組（每份11入）」乙份，數量有限、贈完為止。

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同場加映：「哈利波特學院Mini熊寶寶」飲料加價購

即日起，以原價購買大杯(含)以上「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」乙杯，即可以650元加購「哈利波特學院MINI熊寶寶」乙個，盲盒款式隨機，數量有限、售完為止。

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