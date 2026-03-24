不用去環球影城！星巴克「4大學院巫師袍」免費借 限定「2門市」同框主題場景 這間還加碼「送拍立得、限定貼紙組」
不用去環球影城，也能體驗「巫師袍」！星巴克攜手哈利波特強勢推出系列商品，更在「2間門市」打造主題場景，還能免費租借「四大學院巫師袍」，打卡拍起來！
「星巴克ｘ哈利波特」掀起熱議，除了一系列聯名商品值得收藏外，同時在「星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市」和「漢中門市」限定推出「巫師袍免費租借」活動，即日起至4/7，凡購買任一哈利波特系列商品（不含食品及飲料），憑當日單張發票即可免費租借「四大學院巫師袍」乙次；於典藏DREAM PLAZA台北門市租借巫師袍還可再獲得「拍立得照片」乙張留念。
需注意的是，租借時需填寫租借單據、提供身分證件供門市暫時收取，會於歸還巫師袍時將一併歸還證件；每次租借時間最長30分鐘，可於門市內各拍照場景區拍照打卡；巫師袍限門市內使用，不得攜帶至門市外拍照或使用。更多相關規定依現場公告為準。
此外，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市再加碼，即日起購買哈利波特任一商品、食品及飲料，即贈「限定款貼紙組（每份11入）」乙份，數量有限、贈完為止。
同場加映：「哈利波特學院Mini熊寶寶」飲料加價購
即日起，以原價購買大杯(含)以上「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」乙杯，即可以650元加購「哈利波特學院MINI熊寶寶」乙個，盲盒款式隨機，數量有限、售完為止。
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