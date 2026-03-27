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新莊人先衝！ 宏匯廣場化身「小曼谷」近千款銅板價零食、必喝手標泰奶、免費泰服體驗一次滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宏匯廣場提供
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免擠機場，新莊就有「小曼谷」！迎接兒童節與清明連假，宏匯廣場特別把泰國街頭搬進百貨公司，即日起至4月26日在11樓盛大推出「泰國美食展」。現場不僅有近千款道地零食、伴手禮可以掃貨，週末還加碼「免費泰服體驗」，讓大家一秒穿越到泰國皇室拍異國大片！

圖／宏匯廣場提供
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近千款零食銅板價入手！大王餅乾、手標泰奶必囤

宏匯泰國展集結了網路上敲破碗的必買清單，首推去年賣到翻掉的「大王餅乾」，酥脆口感搭配3入179元的超值特價，是追劇必備的神物；此外，辦公室小資族最愛的百年老字號「手標泰奶」、清爽解膩的「大象啤酒」也都有驚喜優惠價。

圖／宏匯廣場提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場貼心準備了越南專區，針對減脂族必備的「春捲皮」與「河粉」祭出買一送一優惠。連日清泡麵也推出泰國限定的「哆啦A夢杯麵」，超可愛造型配上道地風味，讓大家免出國就能感受濃厚儀式感。

圖／宏匯廣場提供
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週末限定「超級匯」會員免費體驗泰服

網美們更不能錯過這次的文化活動，現場佈置了神還原的沉浸式場景，只要是「超級匯」會員，在週末期間就能「免費體驗」華麗的泰國傳統服飾。活動期間更推出打卡好禮，憑泰服打卡照並符合當日單筆消費滿600元，就能額外獲得道地的泰國小零食，再結合館內繽紛童玩季與最高達15%的超強回饋。

圖／宏匯廣場提供
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滿額現折200元！隱藏版好康看這裡

圖／宏匯廣場提供
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圖／宏匯廣場提供
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展覽現場推出多重優惠：單筆消費滿550元就送香濃芒果軟糖；把握單筆滿2,200 現折200元的折扣，換算下來相當於直接打9折。快趁連假衝一波新莊宏匯廣場吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【新莊宏匯廣場 泰國展】

．活動日期： 即日起至2026年4月26日

．活動地點： 宏匯廣場11樓（新北市新莊區新北大道四段3號）

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宏匯廣場 泰國美食

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