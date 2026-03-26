威秀影城「耀西爆米花桶」要開賣了！用點數免費換 獨家「星星絨毛盲盒、瑪利歐徽章盲包」也必搶
被爆米花耽誤的周邊商店！威秀影城「耀西爆米花桶」爆萌亮相，還有超級瑪利歐徽章盲包、星星絨毛鑰匙圈盲盒等主題周邊，粉絲拚手速搶起來！
《超級瑪利歐銀河電影版》即將上映，威秀影城再度推出多款主題周邊，庫巴壓克力鑰匙圈、徽章盲包、星星LED造型爆米花桶等統統有，其中「耀西造型爆米花桶」曝光後即掀熱議，將於3/27獨家開賣，開賣當日在網路、影城臨櫃營業時間起販售，每單筆交易限購10套（套餐售價不含電影票）。
需注意的是，線上售票平台銷售套數「極限量」、售完為止，且僅販售「雙人套票（1套餐點＋2張電影票）」，如欲單購套餐請至影城現場臨櫃選購。此外，iShow會員獨享以500點兌換「耀西造型爆米花桶」，預計自3/27中午12:00起開放兌換，全台限115份。
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