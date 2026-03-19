「海綿寶寶+比奇堡居民」登陸南港！從鳳梨屋到摩艾石像屋 拍爆「3大打卡點、超巨路人魚」 打卡再送「限量貼紙」

住在深海的大鳳梨裡的「海綿寶寶」現身南港LaLaport！獨家「海綿寶寶」造景還原經典場面，打卡再送「比奇堡路人魚貼紙」，還有超巨路人魚等你來同框。

圖／LaLaport南港粉專

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南港LaLaport獨家「海綿寶寶」造景請到比奇堡全員進駐，從海綿寶寶的鳳梨屋到章魚哥的摩艾石像屋統統經典還原，館內設置三大拍照點，分別位於B1F南廣場＆北廣場、1F中央廣場＆服務台上方。同步加碼，於海綿寶寶造景拍照打卡並完成指定任務及出示不限金額發票，即可至5F贈品處兌換「比奇堡路人魚轉印貼紙」乙份，款式隨機、送完為止。

圖／LaLaport南港粉專

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戶外門口還有一隻超大「路人魚」迎賓，除了拍館內的主題造景外，也別漏掉這位堅守崗位的路人魚喔！

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此外，3/20至3/31還有會員來店禮活動，當日累積滿3,000元即贈「比奇堡路人魚造型擦手巾」乙個，想帶回家還得拚速度囉！

圖／LaLaport南港IG

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