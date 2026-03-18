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全台首座「貓型觀光工廠」來了！朝聖「巨型萌貓」新地標 內部「3大空間」規劃1次看 還能吃到「頂級鮪魚丼飯」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／愛貓一生官網及愛貓一生Threads
圖／愛貓一生官網及愛貓一生Threads

貓奴新地標！全台首座「貓型觀光工廠」將於4/1開幕，「貓貓造型」建築外觀已在各社群掀起熱議，不少貓奴光看照片都直呼「被行銷到了呀」。

愛貓一生「愛貓工廠」將於4/1開幕。圖／愛貓一生提供
愛貓一生「愛貓工廠」將於4/1開幕。圖／愛貓一生提供

不光是全台首座，同時也是全世界最大「貓型觀光工廠」坐落在屏東農業生物科技園區，預計於4/1開幕，並將在2027年開放內部觀光。這座貓型工廠由寵物品牌「愛貓一生」精心打造，除了以觀光工廠形式展現品牌精神外，也將成為全台最具代表性的貓型地標。

圖／愛貓一生Threads
圖／愛貓一生Threads

圖／愛貓一生Threads
圖／愛貓一生Threads

圖／愛貓一生Threads
圖／愛貓一生Threads

愛貓一生「愛貓工廠」內部規劃了3大主題空間，長約12公尺的「觀光廊道」將貓糧製成透明化，見證生產歷程；位於2F的貓貓主題「文創展區」約80坪，推廣以貓為核心的各式文創，如品牌聯名商品、貓咪主題選品等；此外，觀光工廠入門右側則開設「順億鮪魚專賣店」，吃得到「熟成鮪魚丼飯」，其漁獲也是貓咪吃的鮪魚來源，讓人和貓都能品嘗到同一等級的美味。

圖／愛貓一生Threads
圖／愛貓一生Threads

圖／愛貓一生官網
圖／愛貓一生官網

愛貓一生 愛貓工廠

開幕日：2026/4/1（預計2027年開放內部觀光）

地址：屏東縣長治鄉神農東路33號

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