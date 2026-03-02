台北又有新商場！「水園區新天地」今年將啟用 「3000坪大誠品」進駐、話題亮點一次看

公館商圈新商場地標！「水園區新天地」結合商場、餐廳、國際會議廳、辦公空間及台北好水故事館等多元空間，並將串聯自來水園區、公館水岸河濱，預計2026年啟用。

眺望新店溪河景。圖／台北自來水事業處提供

誠品生活確定進駐由台北自來水事業處全新打造3大棟的「公館多目標綜合大樓」，大樓群啟用後將成為「水園區新天地」，而誠品新店點即在此打造近3,000坪的大型文創商場，且規模將比原台大誠品書店更大。此外，還將結合2公頃景觀綠地及新店溪水岸景觀，同時兼具閱讀、親子藝文體驗、綠地野餐、家庭休憩共遊。

辦公入口帶動商業活動。圖／台北自來水事業處提供

「水園區新天地」除商場、餐廳外，同步規劃國際會議廳、台北好水故事館，以及台北文學館、公館運動館等，聯動周邊公館商圈、自來水園區，預計將吸引大批人潮與商機以促進區域繁榮。

銜接公館商圈人潮。圖／台北自來水事業處提供

水園區新天地

開幕時間：預計2026年啟用（開業日程待後續公告）

地址：台北市中正區思源街1號

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」