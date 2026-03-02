快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

台北又有新商場！「水園區新天地」今年將啟用 「3000坪大誠品」進駐、話題亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
水園區新天地入口意象。圖／台北自來水事業處提供
水園區新天地入口意象。圖／台北自來水事業處提供

公館商圈商場地標！「水園區新天地」結合商場、餐廳、國際會議廳、辦公空間及台北好水故事館等多元空間，並將串聯自來水園區、公館水岸河濱，預計2026年啟用。

眺望新店溪河景。圖／台北自來水事業處提供
眺望新店溪河景。圖／台北自來水事業處提供

誠品生活確定進駐由台北自來水事業處全新打造3大棟的「公館多目標綜合大樓」，大樓群啟用後將成為「水園區新天地」，而誠品新店點即在此打造近3,000坪的大型文創商場，且規模將比原台大誠品書店更大。此外，還將結合2公頃景觀綠地及新店溪水岸景觀，同時兼具閱讀、親子藝文體驗、綠地野餐、家庭休憩共遊。

辦公入口帶動商業活動。圖／台北自來水事業處提供
辦公入口帶動商業活動。圖／台北自來水事業處提供

「水園區新天地」除商場、餐廳外，同步規劃國際會議廳、台北好水故事館，以及台北文學館、公館運動館等，聯動周邊公館商圈、自來水園區，預計將吸引大批人潮與商機以促進區域繁榮。

銜接公館商圈人潮。圖／台北自來水事業處提供
銜接公館商圈人潮。圖／台北自來水事業處提供

水園區新天地

開幕時間：預計2026年啟用（開業日程待後續公告）

地址：台北市中正區思源街1號

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

文創 誠品 新地標 公館商圈 商場 水園區新天地

相關新聞

台北又有新商場！「水園區新天地」今年將啟用 「3000坪大誠品」進駐、話題亮點一次看

台北又有新商場！「水園區新天地」結合商場、餐廳、國際會議廳、辦公空間及台北好水故事館等多元空間，並將串聯自來水園區、...

連假4天衝捐血！ 全台4地「西堤牛排5折券」2.5萬張優惠大放送

真熱血！ 為了緩解血庫需求，西堤祭出超狂「愛心5折券」，再度攜手捐血中心，號召全台「熱血玩家」動起來。只要在228連假期間前往指定站點挽袖捐血，就能以超佛心價格吃到經典牛排套餐，首捐族還有額外驚喜，快筆記！

免費光影展！松山文創園區「夜光花園」每晚輪播4小時 超美「古蹟建築+繽紛光雕」連假衝打卡

228連假逛松菸！松山文創園區除了快閃店、各式展覽外，即日起每天晚上都有「免費光影展」，為古蹟建築換上新裝。

星巴克棒球系列2/25開賣！應援杯款、熊寶寶同步登場

迎接國際棒球賽事熱潮，星巴克宣布將於2月25日推出全新棒球主題系列商品，從馬克杯、冷水壺到Bearista熊寶寶與外出配...

台中元宵必看盛事！元保宮3/3燒火獅登場 「600秒煙火秀」震撼夜空

台中元宵節進入倒數！位於梅川西路三段的「元保宮」，將於3月3日（農曆正月十五）晚間舉辦年度重頭戲「燒火獅」祈福儀式。隨著2026元宵節腳步逼近，不少民眾已開始規劃行程，準備走進廟埕感受火光與鼓聲交織的震撼場面。

台中「大型購物商場」新地標！「漢神洲際購物廣場」預計4月開幕 不只台中首家「島語」 還有「這些指標性餐飲」全來了

北台中「首座大型購物商場」！百貨新地標「漢神洲際購物廣場」備受台中人引頸期盼，鎖定母親節市場旺季，預計在今年4月開幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。