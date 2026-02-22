台中「大型購物商場」新地標！「漢神洲際購物廣場」預計4月開幕 不只台中首家「島語」 還有「這些指標性餐飲」全來了

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／漢神洲際購物廣場官網
圖／漢神洲際購物廣場官網

北台中「首座大型購物商場」！百貨新地標漢神洲際購物廣場」備受台中人引頸期盼，鎖定母親節市場旺季，預計在今年4月開幕。

「漢神洲際購物廣場」預計今年4月開幕。圖／漢神洲際購物廣場官網
「漢神洲際購物廣場」預計今年4月開幕。圖／漢神洲際購物廣場官網

南台灣百貨霸主「漢神百貨集團」北上插旗台中，斥資百億打造「漢神洲際購物廣場」，並看好母親節商機，預計將於4月開幕，部分櫃位採階段式進駐，其中有全台最難訂位Buffet之稱的「島語」則預計在暑假檔期登場。

圖／漢神洲際購物廣場官網
圖／漢神洲際購物廣場官網

示意圖，台中首家「島語」預計暑假檔期開幕。圖／漢神洲際購物廣場官網
示意圖，台中首家「島語」預計暑假檔期開幕。圖／漢神洲際購物廣場官網

台中「漢神洲際購物廣場」總面積約6.6萬坪，規劃地下4層、地上7層與立體停車場，引進超過500家國內外品牌，結合百貨與購物中心優勢。

話題餐飲部分除「島語」外，還有頂級粵菜「名人坊」、初魚集團全台首櫃高級餐廳、屋馬集團全台首櫃全新業態餐廳、金色三麥集團運動酒吧全新型態台中首櫃和馬辣集團時尚火鍋餐酒館台中首櫃等指標性品牌。

顯眼且獨特的設計可作為相約「會面點」。圖／漢神洲際購物廣場粉專
顯眼且獨特的設計可作為相約「會面點」。圖／漢神洲際購物廣場粉專

漢神洲際購物廣場

開幕日：預計2026年4月

地址：台中市北屯區崇德路三段865號

「漢神洲際購物廣場」預計今年4月開幕。圖／漢神洲際購物廣場官網
「漢神洲際購物廣場」預計今年4月開幕。圖／漢神洲際購物廣場官網

