最潮「廢墟風鐵皮屋」咖啡吧！台南「咖啡新地標」讓人一眼難忘 「高聳斑駁鐵皮屋」瀰漫咖啡香
台南最酷「鐵皮屋咖啡外帶吧」！這棟「廢墟風鐵皮屋」在地人都不陌生，華麗變身為咖啡新地標，高大微鏽鐵皮建築也同步掀起打卡熱潮。
拍照朝聖完別忘了來杯咖啡！位於台南北區這家「DIDI AT HOME Coffee」擁有工業廢墟風外觀，微鏽斑駁的超高鐵皮屋十分顯眼，從側邊看過去，整棟建築呈狹長型，坐落在城市一角別具獨特風格，也因此吸引不少人前往打卡，網友實際踩點後表示「非常好拍照」、「一眼難忘的仿舊風格」。
除了獨特的店型外，「DIDI AT HOME Coffee」提供外帶咖啡，桂花青檸美式、酸柳美式等都是推薦飲品，雖然沒有內用空間，但仍是跑咖控的探店新名單。
DIDI AT HOME Coffee
地址：台南市北區西門路三段24巷19號
營業時間：10:00-17:00
IG：https://www.instagram.com/didi.athome_coffee/
