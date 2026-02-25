快訊

冷氣墜17樓砸死政大生 老闆認罪賠償800萬獲緩刑、工人仍判2年

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

聽新聞
0:00 / 0:00

連假4天衝捐血！ 全台4地「西堤牛排5折券」2.5萬張優惠大放送

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「西堤牛排」響應捐血活動，祭出「愛心5折券」。圖／王品提供
「西堤牛排」響應捐血活動，祭出「愛心5折券」。圖／王品提供

真熱血！ 為了緩解血庫需求，西堤祭出超狂「愛心5折券」，再度攜手捐血中心，號召全台「熱血玩家」動起來。只要在228連假期間前往指定站點挽袖捐血，就能以超佛心價格吃到經典牛排套餐，首捐族還有額外驚喜，快筆記！

挽袖就送「5折券」！特別選在2月25日至2月28日連假期間舉行「公益捐血」，民眾只要前往台北、新竹、台中、高雄的指定捐血站成功捐血，即可獲得「西堤牛排單客套餐愛心5折券」乙張。以目前套餐價格計算，折抵後僅需419元（另加原價10%服務費），就能享受精緻排餐。

西堤更寵愛「第一次」捐血的民眾！凡是首次捐血或是一次熱血捐滿 500cc 的勇士，除了原本的5折券外，現場還會加贈獨家驚喜——「西堤沙灘袋」乙份。不過要注意，沙灘袋每站每日僅限量50個，送完為止。

圖／西堤牛排官網
圖／西堤牛排官網

西堤牛排【公益捐血】熱血玩家 全心補給

．日期： 2026/2/25 - 2026/2/28

．地點： 台北、新竹、台中、高雄指定捐血站點

．優惠： 捐血成功即贈「愛心5折券」乙張

．加碼： 首捐或捐500cc加贈「西堤沙灘袋」乙份（每日限量）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

連假 西堤 牛排

相關新聞

連假4天衝捐血！ 全台4地「西堤牛排5折券」2.5萬張優惠大放送

真熱血！ 為了緩解血庫需求，西堤祭出超狂「愛心5折券」，再度攜手捐血中心，號召全台「熱血玩家」動起來。只要在228連假期間前往指定站點挽袖捐血，就能以超佛心價格吃到經典牛排套餐，首捐族還有額外驚喜，快筆記！

免費光影展！松山文創園區「夜光花園」每晚輪播4小時 超美「古蹟建築+繽紛光雕」連假衝打卡

228連假逛松菸！松山文創園區除了快閃店、各式展覽外，即日起每天晚上都有「免費光影展」，為古蹟建築換上新裝。

星巴克棒球系列2/25開賣！應援杯款、熊寶寶同步登場

迎接國際棒球賽事熱潮，星巴克宣布將於2月25日推出全新棒球主題系列商品，從馬克杯、冷水壺到Bearista熊寶寶與外出配...

台中元宵必看盛事！元保宮3/3燒火獅登場 「600秒煙火秀」震撼夜空

台中元宵節進入倒數！位於梅川西路三段的「元保宮」，將於3月3日（農曆正月十五）晚間舉辦年度重頭戲「燒火獅」祈福儀式。隨著2026元宵節腳步逼近，不少民眾已開始規劃行程，準備走進廟埕感受火光與鼓聲交織的震撼場面。

台中「大型購物商場」新地標！「漢神洲際購物廣場」預計4月開幕 不只台中首家「島語」 還有「這些指標性餐飲」全來了

北台中「首座大型購物商場」！百貨新地標「漢神洲際購物廣場」備受台中人引頸期盼，鎖定母親節市場旺季，預計在今年4月開幕。

話題度最高「柯博文小提燈」免費領！2026台北燈節「主題小提燈」發放時間、地點一次看

2026「台北燈節」花博展區攜手《變形金剛》，除了有10公尺高「柯博文主燈」外，還有「柯博文小提燈」免費發放，領取資訊一次報你知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。