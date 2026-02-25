聽新聞
連假4天衝捐血！ 全台4地「西堤牛排5折券」2.5萬張優惠大放送
真熱血！ 為了緩解血庫需求，西堤祭出超狂「愛心5折券」，再度攜手捐血中心，號召全台「熱血玩家」動起來。只要在228連假期間前往指定站點挽袖捐血，就能以超佛心價格吃到經典牛排套餐，首捐族還有額外驚喜，快筆記！
挽袖就送「5折券」！特別選在2月25日至2月28日連假期間舉行「公益捐血」，民眾只要前往台北、新竹、台中、高雄的指定捐血站成功捐血，即可獲得「西堤牛排單客套餐愛心5折券」乙張。以目前套餐價格計算，折抵後僅需419元（另加原價10%服務費），就能享受精緻排餐。
西堤更寵愛「第一次」捐血的民眾！凡是首次捐血或是一次熱血捐滿 500cc 的勇士，除了原本的5折券外，現場還會加贈獨家驚喜——「西堤沙灘袋」乙份。不過要注意，沙灘袋每站每日僅限量50個，送完為止。
西堤牛排【公益捐血】熱血玩家 全心補給
．日期： 2026/2/25 - 2026/2/28
．地點： 台北、新竹、台中、高雄指定捐血站點
．優惠： 捐血成功即贈「愛心5折券」乙張
．加碼： 首捐或捐500cc加贈「西堤沙灘袋」乙份（每日限量）
