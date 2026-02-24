限時1天！星巴克迎連假「大杯買1送1」 獨家「棒球主題周邊」曝光「棒球小熊」超萌必收

咖啡控快衝！迎接228連假，星巴克特別祭出大家最愛的「買一送一」快閃優惠，讓民眾在連假前夕就能先乾一杯。同時，為了響應國際棒球盛事WBC，星巴克也將於2月25日推出熱血沸騰的「棒球主題系列」周邊，從經典熊寶寶到應援必備的大容量冷水壺都有，萌翻球迷的日常！

圖／星巴克提供

連假小確幸！買一送一限時8小時開喝

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克推出「迎接連假出遊去 好友分享日」優惠，鎖定於2月26日限時一日登場。活動當天11:00至20:00，只要至全台星巴克門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場領取。需特別注意的是，優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、典藏系列及酒精飲料等，部分特殊門市亦不適用，建議出發前先上官網確認。

熱血棒球系列周邊2/25強勢開賣 棒球選手熊寶寶萌度破表

旗開得勝馬克杯。圖／星巴克提供

星巴克瞄準棒球熱潮，將於2月25日推出一系列充滿運動氣息的周邊商品，本次商品設計巧妙融入棒球元素，包括象徵勝利的「強棒出擊馬克杯」與「旗開得勝馬克杯」；針對觀賽時的補水需求，更祭出高達64OZ及32OZ的「棒球生活冷水壺」，超狂大容量絕對是應援利器。

棒球生活冷水壺32OZ(左)、64OZ(右)。圖／星巴克提供

強棒出擊馬克杯。圖／星巴克提供

最受矚目的莫過於經典的星巴克Bearista熊熊化身專業棒球選手，「強棒出擊MINI熊寶寶」超萌外型讓人一眼就想帶回家，還有輕便實用的「棒球生活尼龍手提袋」以及時尚與功能兼具的「強棒出擊手機掛繩組」，讓球迷在日常生活也能展現熱血球魂！全系列新品將於2月25日起在全台門市與線上門市同步販售。

強棒出擊MINI熊寶寶、強棒出擊手機掛繩組。圖／星巴克提供

棒球生活尼龍手提袋。圖／星巴克提供

