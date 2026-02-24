開春喝元氣手搖！ 8折爽喝「大苑子草莓系列」、「鶴茶樓」新品嚐蜜桃果肉、「青山」請客每人一杯免費

開春喝元氣手搖飲好兆頭！各大知名茶飲品牌紛紛祭出「超佛心」活動，不僅有大苑子限時3天的草莓系列8折優惠，排隊名店「青山」更豪氣推出全台5間新門市「免費喝1杯」的接力慶典，就連鶴茶樓也推派超強新品「蜜桃藝伎」應戰。

．大苑子雙杯8折超划算 連續爽喝「草莓系列、春烏龍」

圖／大苑子提供

大苑子為上班族打氣！即起至2/25，大苑子APP行動商城將於每日早上09：00準時開賣「開工大吉．莓好成雙」活動，每日限量200組。

每日不同雙杯組合8折優惠，2/24是口感清爽的「莓好花漾(L)」兩杯組（原價180元）；2/25則回歸茶香，推出嚴選台灣茶葉的「台灣春烏龍(L)」兩杯組（原價78元），讓你在開工週天天都有不同驚喜。

．青山「水蜜桃夏青」粉嫩登場 5門市接力慶「免費喝飲料」

圖／青山提供

排隊名店「青山」不僅推出粉嫩感滿分的新品「水蜜桃夏青」，更將過去大受好評的「水梨春青、橘子春青」列入常駐菜單。2/26新品上市當天，全台門市祭出「第二杯73折」超狂優惠。

且三月起，青山第45至50間門市接力開幕，每週六或日舉辦全天候開幕慶「每人一杯免費飲料」！開幕首日可免費領取指定大杯飲品（冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤 三選一，每人限一杯），第二杯起全品項5折（每人限購5杯）；開幕後第2～4日（活動B）全品項73折（每人限購5杯）。

公布門市包括：

-台北錦州店：3/7開幕（活動A），3/8～3/10（活動B）

-石牌裕民店：3/14開幕（活動A），3/15～3/17（活動B）

-高雄高醫店：3/21開幕（活動A），3/22～3/24（活動B）

-台中大里店：3/28開幕（活動A），3/29～3/31（活動B）

-桃園青埔店：3/29開幕（活動A），3/30～4/1（活動B）

．鶴茶樓「蜜桃藝伎紅茶」新品 水蜜桃控大口咬果肉

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓秘製鮮果茶區悄悄登場殺手級新品「蜜桃藝伎紅茶」（中杯70元／大杯75元），即日起開賣，這杯以帶有熟成桃香的藝伎紅茶為基底，再疊加完熟水蜜桃原汁，最吸睛的是裡面還藏有「軟嫩多汁的水蜜桃果肉」，每一口都能感受到雙重的蜜桃夾擊。

鶴茶樓應景推出超有誠意開工優惠，即日起至3/31止，選購A區指定飲品（含新品）搭配B區純茶，兩杯大杯「A+B」組合價89元。

-A區：塩選牛奶糖奶蓋綠茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶

-B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶

