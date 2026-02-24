快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

開春喝元氣手搖！ 8折爽喝「大苑子草莓系列」、「鶴茶樓」新品嚐蜜桃果肉、「青山」請客每人一杯免費

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／大苑子、青山、鶴茶樓提供
圖／大苑子、青山、鶴茶樓提供

開春喝元氣手搖飲好兆頭！各大知名茶飲品牌紛紛祭出「超佛心」活動，不僅有大苑子限時3天的草莓系列8折優惠，排隊名店「青山」更豪氣推出全台5間新門市「免費喝1杯」的接力慶典，就連鶴茶樓也推派超強新品「蜜桃藝伎」應戰。

．大苑子雙杯8折超划算 連續爽喝「草莓系列、春烏龍」

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子為上班族打氣！即起至2/25，大苑子APP行動商城將於每日早上09：00準時開賣「開工大吉．莓好成雙」活動，每日限量200組。

每日不同雙杯組合8折優惠，2/24是口感清爽的「莓好花漾(L)」兩杯組（原價180元）；2/25則回歸茶香，推出嚴選台灣茶葉的「台灣春烏龍(L)」兩杯組（原價78元），讓你在開工週天天都有不同驚喜。

．青山「水蜜桃夏青」粉嫩登場 5門市接力慶「免費喝飲料」

圖／青山提供
圖／青山提供

排隊名店「青山」不僅推出粉嫩感滿分的新品「水蜜桃夏青」，更將過去大受好評的「水梨春青、橘子春青」列入常駐菜單。2/26新品上市當天，全台門市祭出「第二杯73折」超狂優惠。

且三月起，青山第45至50間門市接力開幕，每週六或日舉辦全天候開幕慶「每人一杯免費飲料」！開幕首日可免費領取指定大杯飲品（冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤 三選一，每人限一杯），第二杯起全品項5折（每人限購5杯）；開幕後第2～4日（活動B）全品項73折（每人限購5杯）。

公布門市包括：

-台北錦州店：3/7開幕（活動A），3/8～3/10（活動B）

-石牌裕民店：3/14開幕（活動A），3/15～3/17（活動B）

-高雄高醫店：3/21開幕（活動A），3/22～3/24（活動B）

-台中大里店：3/28開幕（活動A），3/29～3/31（活動B）

-桃園青埔店：3/29開幕（活動A），3/30～4/1（活動B）

．鶴茶樓「蜜桃藝伎紅茶」新品 水蜜桃控大口咬果肉

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓秘製鮮果茶區悄悄登場殺手級新品「蜜桃藝伎紅茶」（中杯70元／大杯75元），即日起開賣，這杯以帶有熟成桃香的藝伎紅茶為基底，再疊加完熟水蜜桃原汁，最吸睛的是裡面還藏有「軟嫩多汁的水蜜桃果肉」，每一口都能感受到雙重的蜜桃夾擊。

鶴茶樓應景推出超有誠意開工優惠，即日起至3/31止，選購A區指定飲品（含新品）搭配B區純茶，兩杯大杯「A+B」組合價89元。

-A區：塩選牛奶糖奶蓋綠茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶

-B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

青山 大苑子 鶴茶樓 手搖

相關新聞

開春喝元氣手搖！ 8折爽喝「大苑子草莓系列」、「鶴茶樓」新品嚐蜜桃果肉、「青山」請客每人一杯免費

開春喝元氣手搖飲好兆頭！各大知名茶飲品牌紛紛祭出「超佛心」活動，不僅有大苑子限時3天的草莓系列8折優惠，排隊名店「青山」更豪氣推出全台5間新門市「免費喝1杯」的接力慶典，就連鶴茶樓也推派超強新品「蜜桃藝伎」應戰。

迷客夏、CoCo限時「買1送1」！還有人氣飲品2杯88、LINE禮物買1送1

剛過完新年連假，開工後身體還沒有醒過來嗎？「迷客夏」即日起推出「白甘蔗青茶」買1送1優惠，另外「CoCo」則推出「冬韻擂...

15元開喝「先喝道」！開工日限定「兩杯29元」 還有「星巴克買1送1」連續2天半價喝

開工爽喝！「先喝道」開工日限定「兩杯29元」，平均一杯僅約15元；還有星巴克「買一送一」限時兩天，優惠開喝一掃你的開工憂鬱。

整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看　咖啡、茶飲囤貨趁現在

過年親友團聚、走春出遊少不了零食、飲料、咖啡相伴，超商身為採買日常所需的便利補給站，春節期間推出多項限時優惠，讓大家買得更划算，開心迎接金馬年。

珍煮丹「蕉里蕉氣」新品報到！ 快衝「蕉心轉運站」抽免費飲品　特．好喝聯名GOAT「這天起」1元入手周邊

珍煮丹「蕉里蕉氣」新品報到！ 快衝「蕉心轉運站」抽免費飲品　特．好喝聯名「這天起」1元入手周邊

把好運吃進肚！ DQ「發發冰淇淋蛋糕」、COLD STONE「馬上開胡蛋糕」吃完馬上衝樂透

吃完馬上衝樂透！DQ「發發冰淇淋蛋糕」自帶財氣、COLD STONE「馬上開胡」吸睛度爆表

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。