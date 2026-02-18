快訊

國際建築品牌「Zaha Hadid」在台要蓋新大樓了！以蘭花為靈感「國家創新創業金融大樓」融合設計與歷史再造亮點1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自李祖原聯合建築師事務所ig粉絲圖
國際建築界再傳重磅消息，已故建築女爵Zaha Hadid所創立的Zaha Hadid Architects，確認將在台北推出全新作品。這座名為「國家創新創業金融中心」的開發案，預計落腳北門特區核心地段，結合金融、辦公與創新產業機能，未來可望成為串聯台北西區門戶的重要新地標，也讓城市天際線再添話題焦點。

圖／取自李祖原聯合建築師事務所ig粉絲圖
本案攜手在地建築團隊合作打造，規劃約47層樓高塔樓設計，靈感取自台灣原生蝴蝶蘭。建築立面以流動線條構成，如花瓣層層舒展，展現Zaha Hadid團隊一貫的未來感語彙。高樓量體在夜間透出溫潤光澤，預想畫面中，建築將成為北門周邊最醒目的視覺焦點，為舊城區注入嶄新能量。

圖／取自李祖原聯合建築師事務所ig粉絲圖
值得一提的是，開發計畫並非單純新建大樓，而是整合歷史場域再生。基地鄰近百年北門郵局建築，規劃中將保留並活化既有歷史空間，使古蹟與當代建築並存對話，形塑「歷史與未來交會」的城市景觀。未來旅人走訪北門、台北車站一帶，不僅能感受清代城門遺構與日治時期建築風貌，也能一覽國際級建築設計所帶來的現代震撼。

圖／取自李祖原聯合建築師事務所ig粉絲圖
在永續面向上，開發團隊亦設定取得LEED白金級及EEWH鑽石級等綠建築認證為目標，朝向低碳節能與淨零排放邁進。隨著台北西區持續翻轉，從北門廣場、台北郵局到新世代金融塔樓，城市門戶正在重塑。這座由Zaha Hadid Architects攜手李祖原聯合建築師事務所操刀的作品，不僅是一棟建築，更象徵台北邁向國際創新城市的重要里程碑。

圖／取自李祖原聯合建築師事務所ig粉絲圖
