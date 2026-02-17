2大日系聖地免出國拍爆！ 「桃園神社」發免費馬年福錢、DIY御神籤 「嘉義神社」美拍和服咖啡廳、新春福袋必收

2026年丙午馬年春節來趟日系走春！ 全台兩大最具指標性的神社—桃園神社與嘉義神社，紛紛祭出超佛心的限量活動與絕美打卡景點，不僅有免費福錢可以領，還能穿上和服在檜木古蹟中喝下午茶，讓大家免出國就能體驗最道地的日式祭典。

．桃園神社：「春慶八日和祭」初四免費發福錢、御神籤DIY超有趣 限量七福神御朱印集好運

圖／桃園神社提供

感受全台保存最完整的日式神社建築群，桃園神社（桃園忠烈祠暨神社文化園區）絕對是首選。2026年春節期間(2/17 至 2/22)，特別推出「春慶八日和祭」，將日本神社的祭典氛圍原汁原味搬到桃園。

其中，最吸睛的莫過於「御神籤滾輪DIY體驗」，只要150元就能親手轉動滾輪，印製屬於自己的年度籤詩；初一至初六還有「七福神限定御朱印」，集結七位福神的祝福，限量發放，時間為11:00和14:00。

圖／桃園神社提供

圖／桃園神社提供

小確幸快筆記：初一（2月17日）10:00推出限量50份新春福袋，內含驚喜好禮；初四（2月20日）10:00起限量發放200份免費「丙午馬年福錢」，9:45開始領號碼牌，先到先得！

此外，園區更與日本藥師寺跨海聯名，推出「護摩木祈願」，民眾書寫的心願木將會送回日本藥師寺進行淨化祈福，讓你的心願直達神明面前。

圖／桃園神社提供

夜晚更有紅白燈籠祭則從即日起延續至2月28日，每周二至日16:30~18:00點燈，夜晚氛圍超浪漫。

其他亮點還有「祈福之儀」（初一至初二，13:30、14:30、15:30，每人200元，12:00報名）、「古納札淨化之儀」（初一16:30）和「御神茶奉納祈願」（初五14:00~16:00，免費限量）。這些活動不僅免費入園，還能搭配日式市集逛攤，絕對是走春首選，記得關注官網或粉絲頁確認最新資訊。

2026桃園神社活動

．日期： 2/17～2/22 (除夕 2/16 休園)

．地點： 桃園市桃園區成功路三段200號

-紅白燈籠祭： 即日起～2/28（16:30 點燈）

-初四限量福錢： 2/20 10:00 免費領取（限量 200 份）

-御神籤 DIY： 初一至初六 10:00～17:00

-限量福袋： 初一 10:00 開賣（限量 50 份）

．嘉義神社：全台最美咖啡廳春節福袋驚喜不斷 和服體驗+早午餐CP值爆表

圖／翻攝昭和十八 J18 -嘉義市史蹟資料館官網、臉書

嘉義神社（昭和十八J18嘉義市史蹟資料館）以檜木建築聞名，被譽為「全台最美神社咖啡廳」。原為日治時期神社的齋館與社務所，現改造為史蹟館，融合展覽、文創、餐飲。

走春來到這裡，最推薦的行程就是「換上高品質和服」，在充滿古意的建築與鳥居下漫步，逛累了還能在館內享用精緻的早午餐與日式午茶，坐在榻榻米上望向窗外的綠意是必做行程，氛圍超chill！

圖／翻攝昭和十八 J18 -嘉義市史蹟資料館官網、臉書

今年春節，嘉義神社更結合「嘉義市城市博覽會」推出限定聯名商品，包含 昭和J18、昭和J11咖啡館、遊客中心-嘉義之森Jmori 三間店面都有專屬的「限量新春福袋」，，每店驚喜不同，適合當伴手禮或自用。

嘉義神社 (昭和十八J18)

．營業時間： 10:00～18:00（最後入場17:30）

．地點： 嘉義市東區公園街42號

-和服體驗： 10:00～16:30（最後歸還17:30）

-早午餐： 10:30～14:30（限量供應，用餐可預約，不分平日假日）

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」