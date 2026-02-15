快訊

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

台灣國片票房新霸主！「陽光女子合唱團」5.45億破海角七號紀錄

傳關鍵晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

「這些NG事」千萬別做！農曆春節「10大禁忌」總複習 最後「這1條」踩雷恐怕窮一年

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
農曆春節「10大禁忌」要注意。圖／AI生成
農曆春節「10大禁忌」要注意。圖／AI生成

每年都要複習！農曆春節「10大禁忌」千萬別踩線，除了知道招財納福小妙招外，「這些NG事」絕對不能做，以免倒楣一整年！

春節NG大忌1：打碎物品

注意不可在除夕當日打破東西，意謂今年可能「破財」，但若仍不慎打破，建議用紅紙包裹碎片並默念「歲歲平安」以期化解、消災。

春節NG大忌2：洗曬衣服

民間流傳除夕不可洗曬衣服，避免阿飄找上門。

春節NG大忌3：年夜飯把魚吃光

大家都知道「年年有餘」，為取吉祥意涵記得別把魚吃光光，魚頭和魚尾也建議避開不要吃。

春節、過年、年菜、圍爐示意圖。圖／AI生成
春節、過年、年菜、圍爐示意圖。圖／AI生成

春節NG大忌4：早上洗澡洗頭

除夕夜洗澡有消除霉運的說法，但請避開大年初一早上洗澡或洗頭，才不會把好運沖走。

春節NG大忌5：太早睡覺

除夕夜有「守歲」傳統，個人條件許可可通宵到天亮，安排看新年日出；若撐不住則在晚上12點過後就寢即可。

春節NG大忌6：睡覺關燈

除夕守歲開燈象徵光明的一年，建議等到出一天亮再關燈。

春節NG大忌7：過年期間掃地

記得在除夕前完成大掃除，因過年期間掃地有「把錢財掃出門」的說法。

春節NG大忌8：單數包紅包或送禮

過年期間包紅包或送禮均以雙數為主，意謂「好事成雙」。

春節NG大忌9：吃藥看醫生

過年期間看醫生或吃藥頗煞風景，建議把藥品收起來，並從平時開始保養身體。

春節NG大忌10：動刀剪針線

避免在大年初一時使用剪刀、指甲剪等利器，以免「被剪斷財路」或皮肉傷。

有部分禁忌可能較難達成，可就個人條件允許盡量避免。此外，還有一件NG事千萬別做，就是「欠錢不可欠過年」，才能迎來嶄新的一年。最後，祝大家新年快樂！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

春節 禁忌

相關新聞

親子走春不傷腦筋 春節百貨商場話題盤點 年味、吃喝購物、娛樂一次到位

春節9天年假怎麼安排？百貨、購物中心是最能輕鬆抵達並滿足美食購物休閒娛樂需求的場所，來看看各家商場過年推出哪些話題活動吧。

「這些NG事」千萬別做！農曆春節「10大禁忌」總複習 最後「這1條」踩雷恐怕窮一年

每年都要複習！農曆春節「10大禁忌」千萬別踩線，除了知道招財納福小妙招外，「這些NG事」絕對不能做，以免倒楣一整年！

初一全台量販超市福袋試手氣！拼保時捷電動車、88萬金條、iPhone 17帶回家

開春試手氣，大年初一全台超市、量販福袋買起來，為新年帶來好兆頭！

「長頸鹿燈、貓咪收納罐」萌翻！IKEA GREJSIMOJS系列限量登場

IKEA每年都會與世界各地的許多孩子聊天，透過玩樂大調查《IKEA Play Report》，記錄他們對「玩」的想法，根...

3 間情侶手作戒指推薦！情人節最有儀式感的約會提案，一起敲出專屬回憶

一年一度的情人節即將到來，在送花、吃大餐前，不如一起動手做點真正屬於彼此的紀念品吧！透過親手敲打、拋光、刻字，將情感化成具體的形狀，不只留下專屬回憶，也讓這一天更有儀式感，手作戒指可以不只是飾品，而是一段一起完成的故事。

新年煥然一新從臉開始！3 間台北「韓式皮膚管理」保養名單

過年前，大家忙著大掃除、辦年貨、準備聚會行程，卻常常忽略了最該被好好對待的，其實是自己的肌膚！一整年的熬夜、壓力、作息不穩定，加上年底聚餐應酬頻繁，很容易讓粉刺、閉口、暗沉與乾燥一次爆發，等到過年要見親友、拍合照時，才發現膚況根本來不及急救。 這次七編特別整理 3 間台北高評價韓式皮膚管理中心，從深層清潔、手工清粉刺、補水修護到類醫美等級儀器保養，一次幫你完成「肌膚大掃除」，讓臉部狀態在過年前就調整到最佳。無論你是想改善粉刺困擾、提升保濕度，或單純想讓氣色更透亮，這份過年前保養懶人包，都能幫助你輕鬆煥然一新，自信迎接新年到來！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。