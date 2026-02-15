「這些NG事」千萬別做！農曆春節「10大禁忌」總複習 最後「這1條」踩雷恐怕窮一年
每年都要複習！農曆春節「10大禁忌」千萬別踩線，除了知道招財納福小妙招外，「這些NG事」絕對不能做，以免倒楣一整年！
春節NG大忌1：打碎物品
注意不可在除夕當日打破東西，意謂今年可能「破財」，但若仍不慎打破，建議用紅紙包裹碎片並默念「歲歲平安」以期化解、消災。
春節NG大忌2：洗曬衣服
民間流傳除夕不可洗曬衣服，避免阿飄找上門。
春節NG大忌3：年夜飯把魚吃光
大家都知道「年年有餘」，為取吉祥意涵記得別把魚吃光光，魚頭和魚尾也建議避開不要吃。
春節NG大忌4：早上洗澡洗頭
除夕夜洗澡有消除霉運的說法，但請避開大年初一早上洗澡或洗頭，才不會把好運沖走。
春節NG大忌5：太早睡覺
除夕夜有「守歲」傳統，個人條件許可可通宵到天亮，安排看新年日出；若撐不住則在晚上12點過後就寢即可。
春節NG大忌6：睡覺關燈
除夕守歲開燈象徵光明的一年，建議等到出一天亮再關燈。
春節NG大忌7：過年期間掃地
記得在除夕前完成大掃除，因過年期間掃地有「把錢財掃出門」的說法。
春節NG大忌8：單數包紅包或送禮
過年期間包紅包或送禮均以雙數為主，意謂「好事成雙」。
春節NG大忌9：吃藥看醫生
過年期間看醫生或吃藥頗煞風景，建議把藥品收起來，並從平時開始保養身體。
春節NG大忌10：動刀剪針線
避免在大年初一時使用剪刀、指甲剪等利器，以免「被剪斷財路」或皮肉傷。
有部分禁忌可能較難達成，可就個人條件允許盡量避免。此外，還有一件NG事千萬別做，就是「欠錢不可欠過年」，才能迎來嶄新的一年。最後，祝大家新年快樂！
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
