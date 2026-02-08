快訊

馬年行大運！「大坑步道」特色滿點 登頂保證「龍馬」精神

仙境山入口－6號仙境步道。　圖：臺中市風景區管理所／提供
仙境山入口－6號仙境步道。　圖：臺中市風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接馬年到來，想好要去哪裡走春討個好彩頭了嗎？特別推薦運動休閒的重要場所－大坑風景區！無論是想挑戰自我的「健身魔王」、帶小孩放電的「超級家長」，還是想在森林裡拍情侶美照的「放閃族」，大坑步道都能滿足你的願望，讓新的一年步步高升、擁有「龍馬」精神！

▲9號-9-1號步道象徵熱戀的「氣球升空」。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲9號-9-1號步道象徵熱戀的「氣球升空」。　圖：臺中市風景區管理所／提供

台中市政府觀光旅遊局長陳美秀推薦，最親民的9號及9-1號「愛戀步道」，從步道口出發，沿途不僅有「小九與阿知」的戀愛故事打卡點，登頂後還有花團錦簇的拱門，讓登山不再只是流汗，更是充滿粉紅泡泡的體驗；而最受家長歡迎的8號「遊戲步道」，與6、7號步道串聯，終點就在「風動石公園」，這裡有超吸睛的相思滑道與爬網，保證讓孩子放電放光光，回家秒入睡；7號「藥草植物教學步道」，沿途林相植物多樣，設有藥用植物解說導覽；想帶點仙氣的遊客，則推薦走一趟6號「仙境步道」，跟著主角「孫景」的腳步遊歷南海寺與觀音亭，在芬多精的洗禮下開啟新年的好福氣。

想避開人潮、尋找心靈靜謐的登山客，大坑步道也有充滿文青氣息的選擇，5-1號「手作文學步道」採用傳統手作步道工法，並融入日本作家水上勉《布朗青蛙從樹上下來》的故事元素，是一條充滿溫度的寓教於樂步道；若是攝影愛好者，3-1號「鳥語步道」則是首選，這裡設有多處鳥類探索區，運氣好的話，還能巧遇鳳頭蒼鷹或藍腹鷴等稀有珍稀鳥類，在馬年開春就拍到生態大片！

▲1號步道04k體能訓練場「森林探索站」。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲1號步道04k體能訓練場「森林探索站」。　圖：臺中市風景區管理所／提供

台中市風景區管理所補充，想追求汗水與挑戰的「健腳級」朋友，推薦大坑1號步道，大坑1號步道被定位為「森林健身房」，擁有大魔王等級的上下坡路段以及完善的體能訓練場與拉筋設施，在蒼翠的林蔭下，挑戰陡峭的山坡，登上頂端的那一刻，能感受到渾身充滿力量，象徵在新的一年裡，所有困難都能「馬」到成功、迎刃而解！

▲3-1號步道鳥語花香。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲3-1號步道鳥語花香。　圖：臺中市風景區管理所／提供

▲8號步道終點的「風動石森林體驗空間」。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲8號步道終點的「風動石森林體驗空間」。　圖：臺中市風景區管理所／提供

臺中市政府觀光旅遊局表示，大坑風景區以「山野探索」與「青徑共樂」為核心，致力提供最友善的親山環境，由於受去(114)年豪雨影響，目前大坑風景區開放通行的步道為1號、3-1號、5-1號、6號、7號、8號、9號、9-1號，其餘步道2號、3號、4號、5號、10號、11號（中台科大觀音山登山步道）仍封閉施工中，出發前請務必至「臺中市風景區管理所」臉書粉絲專頁查詢最新步道動態。

馬年走春來大坑，不只能享受「一步道一特色」的樂趣，更能帶回滿滿的正能量，歡迎大家攜家帶眷，來到這片綠意盎然的山林，共同迎接龍馬精神的一年！更多好玩好吃的旅遊資訊，請參閱「台中觀光旅遊網」，「大玩台中」臉書及 IG 查詢。

