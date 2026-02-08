新年煥然一新從臉開始！3 間台北「韓式皮膚管理」保養名單

過年前，大家忙著大掃除、辦年貨、準備聚會行程，卻常常忽略了最該被好好對待的，其實是自己的肌膚！一整年的熬夜、壓力、作息不穩定，加上年底聚餐應酬頻繁，很容易讓粉刺、閉口、暗沉與乾燥一次爆發，等到過年要見親友、拍合照時，才發現膚況根本來不及急救。

這次七編特別整理 3 間台北高評價韓式皮膚管理中心，從深層清潔、手工清粉刺、補水等級儀器保養，一次幫你完成「肌膚大掃除」，讓臉部狀態在過年前就調整到最佳。無論你是想改善粉刺困擾、提升保濕度，或單純想讓氣色更透亮，這份過年前保養懶人包，都能幫助你輕鬆煥然一新，自信迎接新年到來！

1.舒芙亞肌膚管理中心

🏠 地址：台北市中山區松江路124巷8號2樓

⏰ 營業時間：11:00–21:00，週日公休

舒芙亞肌膚管理中心在台北、新北與桃園共設有 7 間分店，所以可以很容易從離自己最近的方店下手體驗！這間台北韓式皮膚管理提供課程跨店使用方案，增加安排時程的彈性。預約方式採 LINE 線上系統，到店後可縮短等候時間，直接進入服務流程。

店內空間配置為多張美容床，以布簾區隔，裝潢採米白與大地色系。其服務流程的特點是，顧客在簡易報到後，直接至美容床進行卸妝，再由美容師一邊檢視膚況，一邊討論並建議當日適合的客製化課程，服務核心為「依膚況客製化」，提供從基礎保濕、淨痘調理等多樣化的臉部保養項目。

除了臉部護理，店家也提供頭部 SPA、耳燭、眼部放鬆與身體芳療等局部或全身性的舒緩課程，以「黃金蛋肌專案」為例，服務內容包含手工粉刺清潔與後續的鎮靜課程，總時長約 2 小時。手工清潔的範圍涵蓋開放性與深層的閉鎖性粉刺，清潔後會接著使用凍膜、冰鎮儀器與軟膜，用以舒緩肌膚在清潔後產生的泛紅狀態，是想要深層清潔臉上粉刺的好選擇！

2.伊登蕾雅美學 SPA

🏠 地址：台北市大同區南京西路80號3樓之3

⏰ 營業時間：週一至週六 11:00–21:00，週日公休

伊登蕾雅位於捷運中山站商圈，自 6 號出口步行約 1 分鐘可抵達，其店址設於大樓 3 樓，內部空間以木質調為主要設計風格，並規劃有多間獨立包廂，旨在提供具備隱私性的服務環境。

這間台北韓式皮膚管理其中一項特色服務為結合英國超清秀進行深層清潔，再搭配德國 SEYO 儀器進行後續修護，此流程可於單次課程中完成清潔、補水與修復程序，是很放鬆又效果又顯著的保養項目；而手工清粉刺的過程，感受不到一絲拉扯或刺痛，只有規律而輕巧的力道，讓人徹底卸下防備，幾乎就要沉沉睡去，美容師的技巧只能說是非常高超。

所有課程均在專人諮詢後，依據個人的膚況與預算需求進行規劃，採非制式化的服務模式，店家會與顧客先行溝通費用，並依討論結果提供合適的管理計畫。全店採預約制，可透過線上系統預約，並接受線上支付或信用卡付款，對不喜歡帶現金的人來說太友好了！

3.璞 Pure 皮膚管理中心

🏠 地址：台北市大安區安和路一段141巷6號B1

⏰ 營業時間：週一到週六 12:00-20:30，週日公休

璞 Pure 皮膚管理中心位於捷運信義安和站旁，步行僅需 1 分鐘即可抵達，藏於地下室的店鋪走現代簡約風格，營造出兼具隱私與放鬆感的舒適氛圍。空間內設有單人、雙人及三人美容間，並提供配備按摩椅的 VIP 等待區，非常適合與朋友一同享受美容時光。

這間台北韓式皮膚管理配備先進的愛麗緹 AI 皮膚檢測儀，可分析超過 30 項肌膚健康指標，提供精準的科學數據支持。課程選擇多樣，涵蓋深層清潔，及針對問題肌膚等，專為不同膚質需求量身打造，敏感肌的在體驗後也沒有紅腫問題，所以不用擔心！

皮膚管理師使用輕柔的法式按摩手法，減輕藻針刺痛感，過程中舒適無壓力，第二天甚至完全不感到疼痛，藻針的效果也讓臉頰消炎，膚況明顯改善，特別適合沒什麼時間，需要隔天馬上上妝見人的忙碌上班族，既能快速提亮膚色，又不影響日常生活，是忙碌生活中的高效美容選擇！

