這樣才是「有效拜財神」！2026馬年「拜財神」攻略直接抄 選對時間、供品很重要

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
財神爺、金元寶、發財、招財示意圖。圖／AI生成
財神爺、金元寶、發財、招財示意圖。圖／AI生成

有效拜財神！2026馬年拜拜求好運，但你拜對了嗎？重中之重的「拜財神」攻略1次看，收藏起來每年照著做，讓吉祥的光照耀你。

北港武德宮是香火鼎盛的武財神廟，每年錢母小紅包供不應求。圖／北港武德宮提供
北港武德宮是香火鼎盛的武財神廟，每年錢母小紅包供不應求。圖／北港武德宮提供

什麼時間拜財神最有效？

農曆新年期間以大年初四（接神）、大年初五（迎五路財神）最佳，且根據民間說法，拜財神最靈驗的時刻是在每日的｢正四時｣，是一天中靈氣最旺的時段，指的是子時（晚上11點至凌晨1點）卯時（凌晨5點至7點）午時（中午11點至下午1點）酉時（傍晚5點至晚上7點）

拜財神要怎麼許願？

要讓財神認得你，可要記得在許願時先報上自己的身分，不光是姓名、生肖，最好越詳細越好；接著，說明清楚自己的願望，最好直接且具體的表達，甚至詳細到金額數字，以表自己有確切目標與達成的衝勁；還要抓準正確的祈願時間，讓財神能馬上接收到你的許願；最後則是備好財神喜歡的供品，像是甜品水果，數量則以單數為主。

哪些供品財神最中意？

財神愛吃甜，水果可選擇鳳梨、橘子/金桔、柿子等具有吉祥美意的種類，且數量需為單數；甜食則有年糕、發糕、花生糖等過年應景選擇。

拜財神要注意！

財神有文財神、武財神、土地公、虎爺等，都有不同且要注意的禁忌，像是拜武財神禁供奉豬肉、供品避免蘋果和酥類糕餅等諧音，而拜虎爺則可選擇生雞蛋、生肉作為供品。最後，最重要的當然就是真誠的心，心誠則靈，希望各位都能擁有豐收的一年。

信徒以蛋代金，虎爺神尊周邊滿是雞蛋供品。記者王慧瑛／攝影
信徒以蛋代金，虎爺神尊周邊滿是雞蛋供品。記者王慧瑛／攝影

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

水果 甜品 拜財神 春節

