漁港最強銅板價炸物店！嘉義布袋「海味芋泥餅」在地人推爆 朝聖「超大片烏魚子+綿密芋泥」秒入坑

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
圖／IG@tw_eating授權

超大片烏魚子芋泥餅！逛漁港吃海味，嘉義布袋這家「芋泥餅」人氣爆棚，鮮甜海味與綿密芋泥的絕妙組合，不論是芋頭控還是炸物控都能一次滿足。

圖／IG@tw_eating授權
圖／IG@tw_eating授權

鄰近布袋漁港的「海綿集團芋泥餅布袋港總店」在地累積不少好口碑，更有網友說是從小吃到大，有人品嘗後直呼「真的不是浪得虛名」。有別於夜市常見的芋泥餅，這家結合漁港特色海味，包進蝦仁、蟹肉或烏魚子，綿密細緻的芋泥搭配海鮮的滋味，讓人一吃就愛上。

一大片烏魚子包進芋泥餅中。圖／IG@tw_eating授權
一大片烏魚子包進芋泥餅中。圖／IG@tw_eating授權

圖／IG@tw_eating授權
圖／IG@tw_eating授權

除了芋泥餅外，還有多種特色炸物整齊排開，喜愛炸串的朋友絕對會眼睛一亮，大多價格都落在30-50元之間。實際查看網友評價「芋頭真材實料、不會太甜」、「芋泥蝦仁餅，口味很特別很搭，花枝丸很大顆，𩵚魠魚酥很好吃」、「芋餅有很多口味，吃起來很驚豔」，被不少人列為布袋在地必吃美食。

圖／IG@tw_eating授權
圖／IG@tw_eating授權

海綿集團芋泥餅布袋港總店

地址：嘉義縣布袋鎮中正路41號

營業時間：11:00-19:00

粉絲專頁：https://reurl.cc/lar3Gq

