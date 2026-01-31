「台北年貨大街 x 白爛貓」登場！親子走春首選還有機會「獲市長發紅包」

農曆春節腳步將近，台北市年度指標性年節活動「台北年貨大街」再度於大稻埕迪化街熱鬧登場。今年活動首度攜手人氣插畫角色白爛貓，推出「台北年貨大街 x 白爛貓 親子走春童樂會」，透過角色主題裝置、親子互動體驗與走街活動，為傳統年貨市集注入童趣與新意，吸引親子族群在春節期間走進老城區感受濃厚年味。

圖／台北商業處提供

圖／台北商業處提供

活動自1/31起展開（至2/15），核心場域設於迪化街商圈，其中永樂廣場成為主要亮點之一。廣場設置「馬上有錢」迎賓主題拍照區，白爛貓家族以大型造型裝置現身，象徵迎財納福，吸引不少民眾駐足拍照打卡，為走春行程揭開熱鬧序幕。迎賓裝置展期一路延續至三月十五日，讓春節喜氣在商圈中持續蔓延。詳情請上台北年貨大街官網查詢。

圖／台北商業處提供

圖／台北商業處提供

為提升互動體驗，主辦單位於年貨大街期間同步推出「馬套成功」闖關活動，將傳統套圈圈遊戲升級結合白爛貓元素，增添趣味與挑戰性。民眾完成指定關卡後，有機會獲得白爛貓週邊商品及合作品牌優惠，讓逛街採買之餘，也能享受遊戲帶來的驚喜。相關闖關活動成為親子族群駐足參與的熱門項目。

圖／台北商業處提供

同樣於春節期間登場的「馬吉同樂」年味體驗活動，規劃書寫斗方、互動遊戲與祈福卡蒐集等內容，邀請大小朋友動手完成專屬新年祝福，透過寓教於樂的方式，讓孩童在遊玩中認識年節文化，也讓家庭共享溫馨走春時光。

圖／台北商業處提供

圖／台北商業處提供

此外，主辦單位規畫多場「走街拿好運」快閃活動，於迪化街商圈、台北後車站周邊、寧夏夜市、北投中繼市場及艋舺夜市等地輪番登場，民眾有機會獲得市長親自發的限量「馬上有錢喵」新春小物。相關活動時程分布於二月初至二月中旬，讓年節氣氛延伸至台北多個重要商圈。

圖／台北商業處提供

台北年貨大街結合白爛貓 IP 跨界合作，不僅保留迪化街傳統年貨採買特色，預計也將成功吸引年輕世代與親子族群參與，讓春節走春不再只是例行採買，更成為兼具文化與娛樂的城市節慶體驗。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」