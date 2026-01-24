新卡報到！「宅一番」卡牌機現身南港LaLaport 五大熱門IP初登場

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

考完試，寒假跟農曆新年就要來啦～在南港LaLaport威秀影城，由「宅一番」策劃的卡牌機也快閃現身，要陪廣大的動漫迷們開心抽卡2個月，許多限定卡等著粉絲們來收藏！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

「宅一番」這次總共帶來了：JOJO的奇妙冒險、膽大黨、鏈鋸人、排球少年、防風少年、鬼滅之刃、我的英雄學院、戀上換裝娃娃、不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學、86－不存在的戰區等10大熱門IP，除了有限定燙金壓紋卡、雷射炫光卡、霧面閃光卡等稀有卡牌，還有角色的專屬限定牌面，粉絲們不抽怎麼可以！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

到場抽完卡牌後，一旁的商售區更是有許多IP角色各式各樣的周邊商品，該是為了開學後的話題作準備了，記得補貨、買好買滿！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

鬼滅之刃 JOJO的奇妙冒險 威秀影城 LaLaport

