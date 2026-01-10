獎品太萌犯規！ 網瘋傳「最萌警車娃包」免費領 爆紅近8千人搶答、「加碼第二波」驚喜活動1次看

如果你對密室逃脫的印象，還停留在找鑰匙、解數字、拼線索，那你真的該重新認識現在的台北密室圈了！近幾年越來越多工作室把重心從「解謎難度」轉向「沉浸體驗」，結合劇場演出、角色互動與電影等級的場景設計，讓玩家不只是過關，而是直接走進一段故事裡，成為情節的一部分。 這次七分之二的探索精選三間各具代表性的台北密室逃脫工作室，有把台灣都市傳說一比一搬上舞台的沉浸式劇場密室，甚至連膽量等級都能自由選擇，讓新手與老手都能找到適合自己的版本；如果你正在找一個不只是聚會、而是真正能留下記憶點的體驗型活動，這三間密室很可能會顛覆你對「密室逃脫」的想像。

2026-01-10 10:00