獎品太萌犯規！ 網瘋傳「最萌警車娃包」免費領 爆紅近8千人搶答、「加碼第二波」驚喜活動1次看
這款獎品真的太犯規了！台中市警察局近日為了宣傳反詐騙，特別推出有獎徵答活動，沒想到贈送的「警察小熊＋警車娃包」因為外型可愛到太浮誇，意外掀起全台網友瘋搶，短短幾天就吸引近萬人按讚、留言破 8,000 則。面對熱情「波粉」敲碗，官方也大方宣佈加碼條件。
台中市警察局為了讓民眾輕鬆學防詐，推出超可愛「警車娃包」有獎徵答活動，期限至1月15日晚間11時59分截止，只要公開分享貼文、追蹤並按讚「臺中TCPB波麗士」粉專，留言正確回答3道網購反詐題目，再Tag兩位好友，就能參加抽獎。獎品正是30組「警察小熊＋警車娃包」。
截至目前留言已逼近8000則、按讚破萬，許多民眾看到獎品後直呼「好想認養」、「超療癒系的熊熊」、「想直接買，求開放」，甚至有人大嘆30組名額競爭太激烈，簡直比演唱會門票還難搶。
留言人氣高到警局都忍不住宣布加碼，只要該篇貼文按讚數衝上1萬2000，或留言數突破8000，就將再加碼30組相同獎品。加碼活動時間鎖定農曆新年期間，從2月16日除夕到2月22日初六23時59分止，讓大家在新年也能繼續玩防詐、搶萌物。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言