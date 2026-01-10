獎品太萌犯規！ 網瘋傳「最萌警車娃包」免費領 爆紅近8千人搶答、「加碼第二波」驚喜活動1次看

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝臺中TCPB波麗士臉書
圖／翻攝臺中TCPB波麗士臉書

這款獎品真的太犯規了！台中市警察局近日為了宣傳反詐騙，特別推出有獎徵答活動，沒想到贈送的「警察小熊＋警車娃包」因為外型可愛到太浮誇，意外掀起全台網友瘋搶，短短幾天就吸引近萬人按讚、留言破 8,000 則。面對熱情「波粉」敲碗，官方也大方宣佈加碼條件。

台中市警察局為了讓民眾輕鬆學防詐，推出超可愛「警車娃包」有獎徵答活動，期限至1月15日晚間11時59分截止，只要公開分享貼文、追蹤並按讚「臺中TCPB波麗士」粉專，留言正確回答3道網購反詐題目，再Tag兩位好友，就能參加抽獎。獎品正是30組「警察小熊＋警車娃包」。

圖／翻攝臺中TCPB波麗士臉書
圖／翻攝臺中TCPB波麗士臉書

截至目前留言已逼近8000則、按讚破萬，許多民眾看到獎品後直呼「好想認養」、「超療癒系的熊熊」、「想直接買，求開放」，甚至有人大嘆30組名額競爭太激烈，簡直比演唱會門票還難搶。

留言人氣高到警局都忍不住宣布加碼，只要該篇貼文按讚數衝上1萬2000，或留言數突破8000，就將再加碼30組相同獎品。加碼活動時間鎖定農曆新年期間，從2月16日除夕到2月22日初六23時59分止，讓大家在新年也能繼續玩防詐、搶萌物。

