送2張免費電影票！台北六福萬怡推劇院旅宿方案，還有憑房卡「行動飛行劇院」8折

看準情侶、小家庭與輕旅行族群偏好「輕鬆、不趕行程」的城市旅遊型態，台北六福萬怡酒店攜手南港兩大娛樂地標——喜樂時代影城與 VOLARE 行動飛行劇院，推出期間限定「隨心樂悠遊（Stay & Watch）」住房專案。專案自2026年1月1日起至2月28日止，主打以親民加價方式，將住宿延伸為結合觀影、沉浸體驗與休憩的南港城市小旅行。

此次住房專案設計簡單彈性，旅客預訂任一房型，每房每晚加價新台幣100元（不含稅與服務費），即可享有喜樂時代影城電影票2張，市值達640元；或於入住期間持房卡前往 VOLARE 行動飛行劇院南港館，享指定影片票價8折優惠。飯店周邊娛樂據點步行可達，讓旅客不需舟車勞頓，即能輕鬆串聯住宿與娛樂行程。

全新登場的 VOLARE 行動飛行劇院，以「全台首座 LED 球型螢幕」搭配5D飛行系統，打造高空翱翔般的沉浸視角。觀眾入座後隨動態座椅旋轉進入球型畫面，雙腳懸空設計搭配風效、水霧與精準動力模擬，完整呈現俯衝、盤旋等飛行動態。入住六福萬怡即可享8折優惠體驗《飛閱臺灣》、《飛閱非洲》、《勇闖侏儸紀》及《地球保衛戰》等主題內容，為城市旅程增添兼具娛樂與知識深度的亮點。

此外，飯店鄰近的喜樂時代影城亦同步上映多部話題電影，包括《動物方城市2》、《阿凡達：火與燼》與《海綿寶寶電影版》等，入住旅客可輕鬆步行觀影，將夜晚行程自然融入住宿體驗。結合交通便利、價格友善與豐富娛樂選擇，台北六福萬怡透過雙劇院串聯旅宿方案，為南港打造更具儀式感與記憶點的都會旅遊新選擇。

