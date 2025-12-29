2026元旦首展「畢卡索光影藝術展」5大亮點1次看！預售限時78折快衝

迎接2026年元旦，台北中正紀念堂將推出年度重量級藝術展覽——「永恆畢卡索」光影藝術展。這是全台首次以沉浸式光影形式呈現畢卡索創作宇宙，結合聲光科技與敘事手法，帶領觀眾走進這位二十世紀藝術巨擘的情感與思想核心，為新年揭開深具藝術文化的洗禮。

圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

展覽主視覺選擇畢卡索經典之作《哭泣的女人》，透過破碎線條與強烈色彩，傳達人性掙扎與情感張力，成為全展最具象徵性的情緒入口。作品不僅呈現藝術形式的突破，也映照藝術家在愛情、戰爭與創作歷程中的內在衝突，引領觀者理解畫作背後的靈魂重量。

圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

策展內容規劃七大展區、五大亮點，包括以光影重構《格爾尼卡》的震撼現場，透過聲音與影像交織出戰爭的哀歌；深入介紹影響畢卡索一生的七位繆思，揭示情感如何轉化為創作能量；全台首度推出的畢卡索沉浸式光影體驗，讓觀眾彷彿走入畫布之中；高品質重現多件經典名作，完整串聯藍色時期、粉紅時期到立體派的創作演進；並以故事化方式打造一場「看得懂的畢卡索」藝術展。

圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

「永恆畢卡索」光影藝術展自2026年1月1日至4月6日於中正紀念堂一展廳登場，展期橫跨春節與連假，適合規劃台北文化旅行。預售票同步推出限時優惠，原價450元現在只要350元，趕快揪團親朋好友為新年度旅遊行程增添一場跨越時代的藝術饗宴吧！

圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

