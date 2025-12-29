快訊

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

2026元旦首展「畢卡索光影藝術展」5大亮點1次看！預售限時78折快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團
圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

迎接2026年元旦，台北中正紀念堂將推出年度重量級藝術展覽——「永恆畢卡索」光影藝術展。這是全台首次以沉浸式光影形式呈現畢卡索創作宇宙，結合聲光科技與敘事手法，帶領觀眾走進這位二十世紀藝術巨擘的情感與思想核心，為新年揭開深具藝術文化的洗禮。

圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團
圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

展覽主視覺選擇畢卡索經典之作《哭泣的女人》，透過破碎線條與強烈色彩，傳達人性掙扎與情感張力，成為全展最具象徵性的情緒入口。作品不僅呈現藝術形式的突破，也映照藝術家在愛情、戰爭與創作歷程中的內在衝突，引領觀者理解畫作背後的靈魂重量。

圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團
圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

策展內容規劃七大展區、五大亮點，包括以光影重構《格爾尼卡》的震撼現場，透過聲音與影像交織出戰爭的哀歌；深入介紹影響畢卡索一生的七位繆思，揭示情感如何轉化為創作能量；全台首度推出的畢卡索沉浸式光影體驗，讓觀眾彷彿走入畫布之中；高品質重現多件經典名作，完整串聯藍色時期、粉紅時期到立體派的創作演進；並以故事化方式打造一場「看得懂的畢卡索」藝術展。

圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團
圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

「永恆畢卡索」光影藝術展自2026年1月1日至4月6日於中正紀念堂一展廳登場，展期橫跨春節連假，適合規劃台北文化旅行。預售票同步推出限時優惠，原價450元現在只要350元，趕快揪團親朋好友為新年度旅遊行程增添一場跨越時代的藝術饗宴吧！

圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團
圖／取自翡冷翠文創臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

展覽 連假 春節 預售票 元旦

相關新聞

2026元旦首展「畢卡索光影藝術展」5大亮點1次看！預售限時78折快衝

迎接2026年元旦，台北中正紀念堂將推出年度重量級藝術展覽——「永恆畢卡索」光影藝術展。這是全台首次以沉浸式光影形式呈現畢卡索創作宇宙，結合聲光科技與敘事手法，帶領觀眾走進這位二十世紀藝術巨擘的情感與思想核心，為新年揭開深具藝術文化的洗禮。

吉伊粉尖叫！「吉伊卡哇 CHIIKAWA」台北常設店＋華山寶寶快閃12/27雙開幕 垂耳兔、襁褓寶寶一次抱爆

吉伊卡哇粉絲注意！終於不用飛日本、也不用靠代購了！「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店12月27日（六）正式開幕，地點就在台北市中山區長安西路19號（捷運中山站、台北車站之間超好抵達），外觀是滿滿粉紅色系，門口還有超巨大吉伊卡哇笑臉裝置，拍照直接打卡爆棚！一走進店內，吉伊、小八、烏薩奇三大主角公仔熱情迎接，還有專屬訂製展櫃把吉伊卡哇的世界觀完整呈現，療癒度直接破表～

跨年前先暖身！「玩具總動員＋台灣隱形英雄」 台北101光雕展搶先看

台北101跨年光雕展搶先看，當中，除了「玩具總動員」30周年特別企劃，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以3分鐘光影向每一...

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

古蹟裡的免費歷史展！《全糖株式會社》特展亮點一次收 手冊藏有「小彩蛋」文青必衝

古蹟裡的免費歷史展！2025《日本時代臺灣糖業歷史特展》開展中，不僅免門票開放，更有隱藏版彩蛋，...

獨／網瘋傳信義商圈Zara Home要撤櫃？ATT回應：已跟總部求證並無此事

網路傳出位於台北信義區ATT 4 FUN的Zara Home要撤櫃，有網友在社群Po出該商場的Zara Home很多商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。