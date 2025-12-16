「勾卡 KKOTKA 快閃店」登台！「70 款療癒周邊」成耶誕送禮熱點，還能免費打卡200公分造型公仔

韓國療癒系人氣角色「勾卡 KKOTKA」正式登陸台北，限期快閃店自 12 月 15 日起至 2026 年 1 月 25 日，在台北 Dream Plaza 5 樓登場，成為年末假期不可錯過的展覽亮點。由 YOUNG FOREST 創作、靈感來自澳洲短尾矮袋鼠的勾卡 KKOTKA，以溫柔表情與日常感十足的角色設定，在社群平台累積高人氣，此次以實體快閃形式呈現，結合拍照互動與限定選物，吸引粉絲與親子族群前來朝聖。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

展區設計主打拍照互動體驗，其中最醒目的，是高達 200 公分的充氣造型裝置，抱著紅色愛心的勾卡 KKOTKA成為入口視覺焦點。場內另規劃多組角色日常場景，包括以美食為主題的展示牆，呈現勾卡 KKOTKA享用零食、搬運包裹等可愛瞬間，搭配主視覺中品嚐蕃薯的畫面，完整呈現角色貪吃又療癒的魅力，讓現場成為冬季熱門打卡地點。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

商品區一次集結超過 70 款快閃限定周邊，從辦公桌小物到外出配件皆一應俱全，價格帶落在親民區間，適合規劃聖誕交換禮物。桌面用品包含陶土杯墊 $190、木杯墊 $238，冷水瓶 $250，隨身鏡則分為大款 $199、小款 $180；服飾與配件方面，T-shirt 售價 $490，另有流沙杯墊 $280、鑰匙圈 $280 與飲料提袋 $250 等選擇，兼顧實用性與角色特色。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

居家與收藏類商品同樣具備話題性，包含抱枕 $480、帆布包 $550，以及毛毛徽章 $120 與壓克力鑰匙圈 $268，多款設計融入勾卡 KKOTKA 不同表情與生活情境，成為送禮與自用的熱門選項。《勾卡 KKOTKA 快閃店》橫跨聖誕與新年檔期，適合安排假日造訪，無論是拍照打卡、挑選限定周邊，或尋找歲末療癒小物，都能一次滿足。

《勾卡KKOTKA》快閃店

日期：2025年12月15日 - 2026年1月25日

地點：台北Dream Plaza 5F (地址：臺北市信義區松高路11號5樓)

營業時間：週日至週四11:00 到21:30，週五至週六11:00 到22:00

