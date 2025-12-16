快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

「勾卡 KKOTKA 快閃店」登台！「70 款療癒周邊」成耶誕送禮熱點，還能免費打卡200公分造型公仔

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

韓國療癒系人氣角色「勾卡 KKOTKA」正式登陸台北，限期快閃店自 12 月 15 日起至 2026 年 1 月 25 日，在台北 Dream Plaza 5 樓登場，成為年末假期不可錯過的展覽亮點。由 YOUNG FOREST 創作、靈感來自澳洲短尾矮袋鼠的勾卡 KKOTKA，以溫柔表情與日常感十足的角色設定，在社群平台累積高人氣，此次以實體快閃形式呈現，結合拍照互動與限定選物，吸引粉絲與親子族群前來朝聖。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

展區設計主打拍照互動體驗，其中最醒目的，是高達 200 公分的充氣造型裝置，抱著紅色愛心的勾卡 KKOTKA成為入口視覺焦點。場內另規劃多組角色日常場景，包括以美食為主題的展示牆，呈現勾卡 KKOTKA享用零食、搬運包裹等可愛瞬間，搭配主視覺中品嚐蕃薯的畫面，完整呈現角色貪吃又療癒的魅力，讓現場成為冬季熱門打卡地點。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

商品區一次集結超過 70 款快閃限定周邊，從辦公桌小物到外出配件皆一應俱全，價格帶落在親民區間，適合規劃聖誕交換禮物。桌面用品包含陶土杯墊 $190、木杯墊 $238，冷水瓶 $250，隨身鏡則分為大款 $199、小款 $180；服飾與配件方面，T-shirt 售價 $490，另有流沙杯墊 $280、鑰匙圈 $280 與飲料提袋 $250 等選擇，兼顧實用性與角色特色。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

居家與收藏類商品同樣具備話題性，包含抱枕 $480、帆布包 $550，以及毛毛徽章 $120 與壓克力鑰匙圈 $268，多款設計融入勾卡 KKOTKA 不同表情與生活情境，成為送禮與自用的熱門選項。《勾卡 KKOTKA 快閃店》橫跨聖誕與新年檔期，適合安排假日造訪，無論是拍照打卡、挑選限定周邊，或尋找歲末療癒小物，都能一次滿足。

《勾卡KKOTKA》快閃店

日期：2025年12月15日 - 2026年1月25日

地點：台北Dream Plaza 5F (地址：臺北市信義區松高路11號5樓)

營業時間：週日至週四11:00 到21:30，週五至週六11:00 到22:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

快閃店 Dream Plaza 澳洲 熱門打卡 展覽

相關新聞

「勾卡 KKOTKA 快閃店」登台！「70 款療癒周邊」成耶誕送禮熱點，還能免費打卡200公分造型公仔

韓國療癒系人氣角色「勾卡 KKOTKA」正式登陸台北，限期快閃店自 12 月 15 日起至 2026 年 1 月 25 日，在台北 Dream Plaza 5 樓登場，成為年末假期不可錯過的展覽亮點。由 YOUNG FOREST 創作、靈感來自澳洲短尾矮袋鼠的勾卡 KKOTKA，以溫柔表情與日常感十足的角色設定，在社群平台累積高人氣，此次以實體快閃形式呈現，結合拍照互動與限定選物，吸引粉絲與親子族群前來朝聖。

三麗鷗快閃店又來了！同步登陸「2縣市」 粉絲必搶「鯛魚燒Kitty、爆款盲盒」直接端盒買爆

桃園、台中都有！三麗鷗快閃店強勢進駐台茂購物中心與台中中友百貨，期間限定帶來各式三麗鷗主題周邊商品，潮玩、...

BLACKPINK IN YOUR AREA快閃店 聯名棒球帽最搶手還有LISA同款

「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店即起至12月28日在微風南山4樓...

大全聯青埔店即起試營運 打造「量販＋百貨」一站式購物中心 自有品牌「大推」全新亮相

近5年唯一新開量販店，大全聯青埔店將於12月16日盛大開幕，並自即日起搶先試營運，正式插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。...

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

家樂福怎麼了？近日頻傳分店收攤，家樂福超市士林忠誠店貼出歇業公告，將於12/20結束營業，引發網友討論。

2025倒數跨年必收視角！不用擠信義區也能看見 「101 全景煙火」的秘境曝光

台北信義區每逢跨年總是人潮爆滿，但近年愈來愈多民眾尋找更舒適、視野更開闊的觀賞地點。其中，鄰近麟光站的 富陽公園因地勢較高、遮蔽物少，被視為能將 101 大樓完整納入視線的隱藏版景點。今年想避開市中心擁擠人潮，不妨把這處低調自然步道列入口袋名單，輕鬆在林間找到專屬的跨年視野。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。