市民證DIY必衝！《動物方城市2》快閃店落腳南港 「市中心候車亭」神還原、同框茱蒂尼克「登日報」

《動物方城市2》專屬市民證！電影《動物方城市2》上映掀風潮，主題快閃店落腳南港LaLaport，不只電影場景神還原，還有多款周邊及「市民證DIY」、「動物方城市日報」等專屬好物，收藏值百分百！

電影《動物方城市2》主題快閃店進駐南港LaLaport 5F，集結各式絨毛玩偶、盲盒公仔、療癒吊飾、實用小物等近100種周邊商品，消費即可以299元加購「市民證套組」，客製大頭貼與名字，成為動物方城市的一員，極具收藏價值。

除了市民證外，也能客製「動物方城市日報」，同框主角茱蒂、尼克；現場還復刻「沼澤市場」經典場景，250元體驗夾夾樂活動，保證能夾到價值逾250元的扭蛋獎品，更有機會抱走高達4,280元的最大獎。

場景布置部分，最大亮點「市中心候車亭」絕對要拍爆，主題造景讓你一秒穿越電影中，還有細節彩蛋等你來發掘。

動物方城市2 快閃店資訊

時間：即日起～2026/1/4

地點：台北市南港區經貿二路131號5F（南港LaLaport威秀影城）

