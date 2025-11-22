「史努比雪夜耶誕派對」快閃登場！花生漫畫75週年限定店萌翻松菸，特典周邊必收

今年冬季台北最療癒的耶誕盛事正式亮相！為歡慶花生漫畫（PEANUTS）邁入 75 週年，CAPSULE 推出《史努比雪夜聖誕派對》快閃輕食店，將於 2025 年 11 月 22 日至 12 月 28 日 在 松山文創園區男澡堂期間限定開放。活動以「雪夜聖誕」為主題，打造溫馨閃亮的節慶場景，讓粉絲如同走進花生漫畫世界，與史努比、查理布朗與好友們一同度過充滿冬日氛圍的耶誕假期。

圖／OU-EN CAFE 粉絲專頁提供

本次快閃店推出多款 75 週年限定周邊，兼具收藏性與節慶感，包含隨機貼紙包、點心盤、壓克力框立牌組等，一開賣就被預期將掀起搶購潮。現場消費即有機會獲得多項期間限定特典，數量有限、送完為止。主辦單位提醒所有贈品依現場與官方公告為準，粉絲務必把握機會，替今年的冬季添上一份專屬的史努比驚喜。

圖／OU-EN CAFE 粉絲專頁提供

圖／OU-EN CAFE 粉絲專頁提供

餐點部分同樣以「雪夜聖誕派對」為概念延伸，設計多款可愛又應景的輕食與甜點，包括藍莓乳酪蛋糕、角色造型銅鑼燒與歐拉夫杯子蛋糕，無論拍照或品嚐都相當吸睛。此外，也推出冷熱飲品供遊客選擇，一次滿足拍照打卡與節慶味蕾。快閃店不只好逛好拍，更營造滿滿耶誕童話感，成為台北冬季不可錯過的特色景點。

圖／OU-EN CAFE 粉絲專頁提供

圖／OU-EN CAFE 粉絲專頁提供

粉絲最期待的限定特典也同步公開，多項獲得方式一次整理：購買任一餐點或飲品可得隨機杯墊；選購「餐點＋飲品」組合可獲 75 週年膠捲風紙卡；單筆消費滿 600 元可拿到角色拍立得；滿 1,000 元則再加贈隨機透卡；若同時購買餐飲與周邊，更可獲得特別的「聖誕邀請函」。無法前往現場的粉絲也不必擔心，官方同步推出線上販售專區，讓大家在家也能收集限定好物。

《史努比雪夜聖誕派對》活動資訊

・活動期間：2025/11/22－2025/12/28

・營業時間：平日 11:00–18:30／假日 10:30–19:00

・活動地點：松山文創園區男澡堂（台北市信義區光復南路133號）

・官方社群：OU-EN CAFE Facebook／Instagram／X

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」