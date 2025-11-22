大江國際購物中心「耶誕市集開張」！限定甜點 x 聖誕列車裝置一次逛到爽

大江國際購物中心今年以「耶誕列車」為主題，打造1F夢幻耶誕市集，從即日起一路熱鬧到2026年1月6日。全新聖誕列車裝置藝術同步亮相，成為拍照打卡首選景點；市集也集結多家超人氣甜點，包括花語烘焙工坊、Huatian花甜、菓風小舖與星球工坊，讓旅客在閃亮燈飾陪伴下邊拍照、邊享受節慶美味，感受滿滿的耶誕氛圍。

此次耶誕市集最大亮點就是輪番登場的美食攤位。「花語烘焙工坊」帶來湖口老街超人氣 超濃郁重乳酪條，濃厚口感讓起司控一吃就圈粉；「菓風小舖」推出輕盈系甜點，從糖果到童年系列小點心都讓人回味無窮；壓軸的「星球工坊」則以圓滾滾的 星球爆米花 擄獲人心，成為上班族午後療癒好物。多家品牌全為 期間限定 進駐，錯過就要再等一年。

交通方面，大江國際購物中心鄰近 A18 高鐵桃園站，步行約10分鐘即可抵達，也可搭乘接駁車往返高鐵站與商場；自行開車的旅客可利用商場附設停車場，週末建議提前抵達以免車位滿載。無論是聖誕拍照、假日散步或採買限定甜點，大江耶誕市集都是桃園冬季最輕鬆、最美味的節慶去處。

