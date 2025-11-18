高雄再掀巨星應援熱度！「TWICE 世界巡迴」週末2日開唱，市府聯手打造 4 大城市應援活動掀觀光亮點

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自JYP官網
圖／取自JYP官網

韓國人氣天團 TWICE 在迎來出道十週年的重要時刻，將於 11 月 22 日、23 日在高雄世運主場館盛大開唱，為南台灣帶來最熱力十足的年末演唱會。高雄市政府也延續 BLACKPINK、YOASOBI 等大型活動成功經驗，以「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」為主題推出一系列旅遊應援亮點，從燈光、地標、捷運到快閃店全面升級，讓來自全台與海外的粉絲能以旅遊視角深度體驗城市魅力，為演唱會周邊帶來一波熱潮。

圖／取自JYP官網
圖／取自JYP官網

首先最受粉絲期待的「巡迴快閃店」於即日起至 24 日在義享時尚廣場登場，販售期間限定周邊，並祭出刮刮卡、自拍小卡等限定福利，勢必成為 ONCE 心中的旅遊必訪點。接續而來的「巡迴視覺藍燈光文字秀」則將於 11 月 18 日至 23 日點亮大港橋、衛武營、高雄流行音樂中心等七大地標，雷射字體與巡迴主視覺藍交織成獨特夜景，成為粉絲拍照打卡的城市新地標。高雄捷運也加入應援行列，自 11 月 20 日起推出 TWICE 成員獻聲的進站廣播，讓前往世運場館的旅程更具驚喜感。

圖／高雄市政府提供
圖／高雄市政府提供

圖／高雄市政府提供
圖／高雄市政府提供

此外，高雄市政府更於世運大道、左楠路口、新堀江商圈與駁二等區域設置「TWICE 主題交通號誌燈」，以「LOOK TWICE」、「TWICE 2025 KAOHSIUNG」等字樣打造城市限定的小巧彩蛋，增添旅遊可看度。從地標到交通、從商場到商圈，此次應援活動將高雄城市氛圍全面升級，預計吸引大量粉絲前往朝聖。即將前往演唱會的 ONCE 不妨把握這波觀光行程，追星同時玩遍港都，留下專屬於 2025 年的高雄記憶。

圖／高雄市政府提供
圖／高雄市政府提供

最後值得一提的是，TWICE 也將於 11 月 22、23 日首度站上高雄世運主場館，推出十週年巡演《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》，勢必成為今年南台灣最受矚目的大型演唱盛事。為打造更完整的旅遊體驗，高雄市政府同步推出多項城市活動與商圈優惠，包含延續先前深受粉絲喜愛的 50 元商圈夜市優惠券，並攜手餐飲、百貨與夜經濟店家推出期間限定加碼禮遇，讓外地歌迷能以更超值的方式暢遊港都。演唱會前夕更結合舞蹈教室與餐酒館舉辦「K-POP 隨播即跳」前夜祭，邀請粉絲一起提前暖身尬舞，從城市街區一路嗨到場館，為這場萬眾期待的演出點燃最高溫的迎接氣氛。

圖／高雄市政府提供
圖／高雄市政府提供

圖／取自高雄市市長陳其邁臉書
圖／取自高雄市市長陳其邁臉書

