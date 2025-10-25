快訊

「台北大巨蛋秀泰影城」正式開幕時間曝！全台最強電影新地標 5 大亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

台北迎來全新電影娛樂殿堂！「大巨蛋秀泰影城」10 月 17 日試營運、10 月 28 日正式開幕，佔地超過 3000 坪、投資金額高達 4 億元，共設有 14 座影廳與 1750 席座位，其中 7 座為特殊影廳。影迷試映後紛紛留言：「像走進未來宇宙艙」、「音效震撼到雞皮疙瘩」，讓這座全新影城話題不斷。以下整理帶你看 5 大亮點！

圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

亮點一：ULTRA 4DX 五感震撼體驗

最受矚目的 ULTRA 4DX 影廳結合動態座椅與 21 種特效，包含風、香氣、震動與閃光等元素，搭配 270° 全景螢幕讓觀眾被畫面包圍，宛如親臨電影世界。影迷直呼「每秒都像在雲霄飛車裡冒險」，是感官系觀影首選。

圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

亮點二：Dolby Vision + Atmos 聲光雙絕

專業影迷最期待的 Dolby 系統也正式登場。Dolby Vision 呈現極致明暗層次，搭配 Dolby Atmos 全景聲，聲音細節在四周流動，打造「沉浸式聲光劇院」。許多網友在試營運期間表示：「第一次在台北感受到這種好萊塢級音效！」

圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

亮點三：REMMI 人體工學影廳 極致舒適

REMMI 影廳全廳座椅採用芬蘭設計大師 Yrjö Kukkapuro 的人體工學設計，支撐性強、長時間坐也不疲倦，被譽為「全台最舒服影廳」。許多試映觀眾笑稱：「電影太好看，連腰都沒痠過！」

圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

亮點四：SCREENX 三面環繞大螢幕

SCREENX 影廳讓畫面延伸至左右兩側牆面，三面同步投影，環繞式畫面讓觀眾猶如置身戰場或太空場景中，視覺張力十足，是愛看動作片與科幻片觀眾的最愛。

圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

亮點五：信義新地標 打卡新據點

大巨蛋秀泰影城位於台北大巨蛋園區 2 至 5 樓，交通便利、設施新穎，不少網友表示「光是外觀就想拍照打卡」。影城周邊結合百貨、美食與娛樂，一站式休閒體驗讓這裡成為秋冬最熱話題新地標。

圖／秀泰影城提供
圖／秀泰影城提供

無論是喜愛震撼感官的 4DX 影迷、追求極致畫質與音效的 Dolby 觀眾，還是想找舒適、打卡新景點的民眾，大巨蛋秀泰影城都能滿足各種需求。試營運的網友普遍給予高度評價，認為「值得專程前來感受」。大巨蛋秀泰影城集合交通便利、設施先進，勢必成為台北秋冬最熱門休閒娛樂地標。無論是觀影、約會或拍照打卡，這裡都能提供一站式完整體驗，是影迷與親子家庭不可錯過的新去處。

