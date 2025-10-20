快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

搶票「找不到頁面」！奇美博物館《埃及之王：法老》10萬張早鳥票今開賣 「網頁打不開」全完售 這通路「0秒就掛」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。圖／奇美博物館提供
奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。圖／奇美博物館提供

奇美博物館攜手大英博物館引進《埃及之王：法老》，消息曝光即引發熱議，今(20)日早鳥票開賣，人潮湧入癱瘓售票系統，眾多網友回報「網頁打不開」、「根本進不去」。

奇美博物館引進《埃及之王：法老》展出史上來台最大規模埃及法老文物，將於明年1/29正式登場。今(20)日中午12時早鳥票開賣，大批網友準點搶票卻進不去頁面，紛紛在貼文下留言反應「賣完了 什麼都沒搶到」、「連個影都沒看到⋯是怎樣」，還有人進入購票頁卻無法付款。目前已開賣近一小時，小編實測網頁仍是「無法連上」。

今(20)早，奇美博物館宣布將原限量5萬張票調高至10萬張，但仍擋不住民眾熱情導致網頁掛掉。此外，有網友建議於其他通路購買，如Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網等，但同樣有人表示「Klook倒數0秒點進去就掛了！」、「直接當掉然後售完是哪招？」、「我有用trip.com也完全不行」、「Kkday 在開賣前一分鐘售票連結直接不見」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

奇美博物館 埃及 早鳥

相關新聞

搶票「找不到頁面」！奇美博物館《埃及之王：法老》10萬張早鳥票今開賣 「網頁打不開」全完售 這通路「0秒就掛」

奇美博物館攜手大英博物館引進《埃及之王：法老》引發熱議，今(20)日早鳥票開賣癱瘓售票系統，眾多網友回報「網頁打不開」、「根本進不去」。

動漫迷快衝！ANIQUE快閃店登台　《進擊的巨人》蘑菇娃KINOKOS mini、《藍色監獄》等人氣周邊一次入手

日本知名動漫周邊品牌 ANIQUE 首次進軍百貨通路，即日起至 11 月 4 日於 新光三越台北信義新天地 A11 六樓 登場快閃店，配合日本展活動，帶來超過百項日本熱銷商品。現場集結《進擊的巨人》、《藍色監獄》、《我的英雄學院》、《排球少年》、《影子籃球員》等超人氣動漫 IP 周邊，讓粉絲不必出國就能入手珍藏限定。

7-ELEVEN推《寶可夢傳說Z-A》主題包裝鮮食、CITY TEA現萃茶！寶可夢「人生飲料機」全台20處登場

《寶可夢傳說Z-A》於10月16日正式發售，7-ELEVEN特別與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，包括4款人氣飯...

《寶可夢傳說Z-A》夜市祭免費入場 巨型皮卡丘、遊戲體驗區熱鬧開玩

迎接《寶可夢傳說Z-A》即日起全球同步上市，官方特別在台北101水舞廣場舉辦為期4天的大型體驗活動《寶可夢傳說Z-A》夜...

幽浮社「鬼滅百景」台北限定場 台灣粉絲專屬一次解鎖16款角色餐點

製作「鬼滅之刃」的日本知名動畫工作室ufotable，今起10月16日至11月30日，在新光三越台北信義新天地A9 9F...

維尼粉手刀衝！ 威秀限定《小熊維尼》 5款「郊遊趣玩偶」開賣日曝 維尼、小豬可愛爆擊搶入手

維尼粉手刀衝！ 威秀限定《小熊維尼》 5款「郊遊趣玩偶」開賣日曝 維尼、小豬可愛爆擊搶入手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。