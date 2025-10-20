搶票「找不到頁面」！奇美博物館《埃及之王：法老》10萬張早鳥票今開賣 「網頁打不開」全完售 這通路「0秒就掛」

奇美博物館攜手大英博物館引進《埃及之王：法老》，消息曝光即引發熱議，今(20)日早鳥票開賣，人潮湧入癱瘓售票系統，眾多網友回報「網頁打不開」、「根本進不去」。

奇美博物館引進《埃及之王：法老》展出史上來台最大規模埃及法老文物，將於明年1/29正式登場。今(20)日中午12時早鳥票開賣，大批網友準點搶票卻進不去頁面，紛紛在貼文下留言反應「賣完了 什麼都沒搶到」、「連個影都沒看到⋯是怎樣」，還有人進入購票頁卻無法付款。目前已開賣近一小時，小編實測網頁仍是「無法連上」。

今(20)早，奇美博物館宣布將原限量5萬張票調高至10萬張，但仍擋不住民眾熱情導致網頁掛掉。此外，有網友建議於其他通路購買，如Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網等，但同樣有人表示「Klook倒數0秒點進去就掛了！」、「直接當掉然後售完是哪招？」、「我有用trip.com也完全不行」、「Kkday 在開賣前一分鐘售票連結直接不見」。

