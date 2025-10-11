快訊

夢幻頂級收藏！ 獨家珍藏級人偶「Hot Toys」南港Lalaport曝光 約翰．維克也來了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／野獸國 提供
圖／野獸國 提供

人氣品牌「野獸國」為玩具迷帶來「2025 Hot Toys 25週年年度展」，於10/10國慶日開展，到10/28在南港Lalaport中、1樓中央廣場盛大登場，這次重磅推出多款25周年獨家珍藏級人偶，還有人氣日系IP，帶來的全新商品也會在現場獨家販售或開放預購，現場更設置多個主題、必拍打卡點，邀請收藏家與粉絲們一起參加這場盛宴。

圖／野獸國 提供
圖／野獸國 提供

圖／野獸國 提供
圖／野獸國 提供

這次年度展中最受矚目的是電影與遊戲相關的頂級「珍藏人偶」，也是全台首度曝光，包括漫威「鋼鐵人2」中的鋼鐵人 MK4（幻彩白幾何限定版）、「死侍與金鋼狼》」金鋼狼（經典棕色限定版）、跨界合作「異形大戰復仇者聯盟」邁爾斯．莫拉萊斯（限定版）、以及黑色動作片史詩「捍衛任務 John Wick」約翰·維克（限定版）；還有「星際大戰二部曲：複製人全面進攻」裡傳奇絕地大師歐比王．肯諾比1：6比例珍藏人偶（植髮版），以及DC「黑暗騎士」三部曲小丑（搶匪版），對收藏玩家來說難得的夢幻入手機會就趁這次了！

圖／野獸國 提供
圖／野獸國 提供

圖／野獸國 提供
圖／野獸國 提供

另外，現場還有巨型「萌友」古古與伊娃族氣偶、美漫風格的史迪奇，手捧金蛋的高速婆婆，以及「排球少年!!」烏野高中雙星日向翔陽與影山飛雄主題佈景板，「迷宮飯」、還有「葬送的芙莉蓮」等日漫人氣IP大集結，也讓動漫迷們蓄勢待發、拍好拍滿。

圖／野獸國 提供
圖／野獸國 提供

圖／野獸國 提供
圖／野獸國 提供

2025 Hot Toys年度展

地點：LaLaport南港，1樓中央廣場，台北市南港區經貿二路131號

日期：10/10～10/28

時間：日至四 11：00～21：30、五六(含國定例假日)11：00～22：00 免費入場

圖／野獸國 提供
圖／野獸國 提供

