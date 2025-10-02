為冬日暖身！「三麗鷗大明星」快閃中和環球 筆記4大打卡點、療癒毛茸茸商品必收

三麗鷗的粉絲們注意！當家花旦「Hello Kitty」帶著其他明星角色快閃中和環球啦！從10/1到11/30，將在2樓跟大家見面，不只有必拍的四個打卡點，還帶來了提前為冬天準備的毛茸茸系周邊，等著大家把它們帶回家～

圖／《三麗鷗大明星》快閃店提供

圖／《三麗鷗大明星》快閃店提供

由Hello Kitty率領酷企鵝與大耳狗喜拿，以溫暖笑容迎接粉絲的「萌力三重奏」打頭陣，接著是露出招牌萌樣「魔法旋轉柱區」，還有三個明星角色們化身精靈的「瓶中精靈區」和「冬日萌小隊區」，等著各位粉絲們來跟他們留下專屬回憶，絕對讓人拍到心滿意足再回家。

圖／《三麗鷗大明星》快閃店提供

圖／《三麗鷗大明星》快閃店提供

快閃店中帶來了超過百款的全新周邊，尤其是柔軟又萌萌的「毛毯」和抱枕，絕對要在冬天來臨前就先準備好，讓輕柔的觸感增進日常療癒感；其他更有大學T、鑰匙圈、緩緩流動金沙「流沙杯墊」、鏡梳組、飾品盒等各式各樣的商品，等著各路粉絲細細挑選啦。

圖／《三麗鷗大明星》快閃店提供

圖／《三麗鷗大明星》快閃店提供

圖／《三麗鷗大明星》快閃店提供

「三麗鷗大明星」快閃店

日期：10/1～11/30

地點：新北市中和區中山路三段122號，新北中和環球 2樓

營業時間：一到五 11：30～20：00、六日及例假日10：30～20：00

圖／《三麗鷗大明星》快閃店提供

