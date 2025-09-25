爆款「三麗鷗盲盒」集結！期間限定「萌趣快閃店」來了 詢問度爆表「Hello Kitty鯛魚燒、療癒捏捏樂」統統有

台灣運動品牌「VERVE」把異形帶來台北了！從9/19到9/21限時3天，於「華山1914文創產業園區」，舉辦只有3天的「異形」主題快閃店，也是首次由官方授權的電影主題體驗活動，免費開放入場 讓所有「異形」的影迷們、能夠親自踏入那宇宙深處的恐懼中。

2025-09-19 10:28