爆款「三麗鷗盲盒」集結！期間限定「萌趣快閃店」來了 詢問度爆表「Hello Kitty鯛魚燒、療癒捏捏樂」統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
三麗鷗粉絲衝了！爆多款「三麗鷗盲盒」大集結，統統濃縮在「萌趣快閃店」裡，不論是療癒捏捏樂，還是超夯「Hello Kitty鯛魚燒」統統有，鐵粉絕對無法空手出來。

「萌趣快閃店」帶著三麗鷗大明星們降落新光三越信義新天地A8館5F，滿滿的三麗鷗與繽紛粉色系店裝非常吸睛，不僅有詢問度超高的「漢堡/冰淇淋捏捏樂」，就連紅遍港澳的「Hello Kitty鯛魚燒」盲盒也有，多種系列公仔及吊飾全部集合，還有可愛的角色立牌可以打卡合影。

「萌趣快閃店」活動至9/30，現場還有任3件9折、4件（含以上）88折的優惠，以及滿額贈與關注禮等活動，詳情以現場公告為準。前往掃貨的朋友可要把握折扣囉！

萌趣Moetch快閃店

快閃期間：即日起～2025/9/30

地點：新光三越信義A8 5F

