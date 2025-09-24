準備搶「史努比月餅」！威秀影城「史努餅」領軍四款獨家商品 可以吃的「迷你月餅禮盒」都在這日驚喜開賣

繼去年掀起搶購潮的「史努比柚子」後，威秀影城再次驚喜打造中秋限定「史努比月餅」，一口氣推出四款獨家商品，不光有超萌吊飾必收藏，還有真正可以吃的「史努比月餅禮盒」，療癒到讓粉絲掏錢掏得很捨得。

圖／威秀影城提供

史努比陪你過中秋！威秀影城今年中秋特別推出四款史努比限定商品，最大亮點非1:1完美還原月餅的「月餅吊飾」莫屬，諧音「史努餅」超逗趣，靈感來自月餅花紋，與史努比、奧拉夫與塔克三個角色夢幻聯動，就連包裝都超用心，以「真實月餅包裝袋」設計，過節氛圍拉好拉滿。

史努比月餅吊飾。圖／威秀影城提供

史努比月餅吊飾連同包裝都超好拍。圖／威秀影城提供

除了「史努餅」外，另一款「史努比兔子裝吊飾」化身月兔，有白兔、黃兔兩種配色，手捧月餅的可愛模樣，直戳粉絲的心窩；還有放大版「史努比大餅抱枕」，包裝藏有細節彩蛋等待你解鎖。

史努比兔子裝吊飾。圖／威秀影城提供

史努比月餅抱枕。圖／威秀影城提供

史努比月餅抱枕包裝也有巧思。圖／威秀影城提供

不僅如此，本次還特別推出可以吃的「史努比迷你月餅禮盒」，內有三顆迷你月餅，分別是史努比、奧拉夫與塔克三種造型，搭配精美禮盒包裝，身為史努比粉絲今年中秋衝這款準沒錯。

史努比月餅禮盒（3入組）。圖／威秀影城提供

本次威秀推出的史努比中秋系列只在威秀影城販售，於9/26各影城營業時間起正式開賣，數量有限、售完為止。

威秀影城 史努比中秋系列販售資訊 開賣日：2025/9/26全台各影城營業時間起 套餐售價（不含電影票）： 【史努比絨毛月餅吊飾】A套餐459元 1份中爆米花+2杯中杯飲料+1個史努比月餅吊飾（共3款，款式隨機） 【史努比兔子裝吊飾】B套餐499元 1份中爆米花+2杯中杯飲料+1個史努比兔子裝吊飾（共2款，款式隨機） 【史努比大月餅抱枕】C套餐699元 1份中爆米花+2杯中杯飲料+1個史努比月餅抱枕 【史努比絨毛月餅禮盒】D套餐499元 1份中爆米花+2杯中杯飲料+1組史努比月餅禮盒（3入組） 注意事項：C、D套餐僅開放「影城現場臨櫃」購買；線上售票平台僅販售A、B雙人套票（含電影票），如欲單購請至影城現場販賣部選購

