萬聖裝扮第二人只要15元！ 「義大世界萬聖月」必玩亮點 萬聖趴、大遊行、AI換臉秒變鬼片主角

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／義大世界提供
圖／義大世界提供

義大世界萬聖月回來了！一年一度的「義大萬聖月」即將熱鬧登場，今年全面升級玩出新高度，不僅引進全台獨家的 AI沉浸技術，還結合5G計畫打造全新恐怖玩法，讓遊客瞬間秒變鬼片主角，驚嚇指數爆表。

義大遊樂世界搶先全台攜手韓國鬼片[咒你]席捲5D鬼船。圖／義大世界提供
義大遊樂世界搶先全台攜手韓國鬼片[咒你]席捲5D鬼船。圖／義大世界提供

這次最吸睛的就是超人氣設施 「5D鬼船」全新改版，義大攜手資訊工業策進會團隊首度導入「AI換臉」技術，透過大型LED螢幕即時將遊客的臉孔與鬼怪交換，彷彿親身置身於驚悚片場。現場還打造韓國話題電影 《咒你》沉浸式體驗，電影將於10月31日上映，而樂園搶先推出限定場景與打卡裝置，讓影迷零距離感受詭譎氛圍。

義大遊樂世界搶先全台攜手韓國鬼片[咒你]席捲5D鬼船。圖／義大世界提供
義大遊樂世界搶先全台攜手韓國鬼片[咒你]席捲5D鬼船。圖／義大世界提供

不只如此，備受期待的 「義大萬聖趴」 將於10/11下午4點半開趴，邀請兒童偶像 香蕉哥哥、番茄姊姊 帶來趣味互動，還有神秘藝人、氣球小丑與趣味變裝狂歡，搭配夜間暢玩與壯觀的火山夜秀，整晚保證玩到忘我。

義大遊樂世界萬聖趴。圖／義大世界提供
義大遊樂世界萬聖趴。圖／義大世界提供

壓軸的「全台最長萬聖大遊行」 則將於10/25登場，整條精品大道化身萬聖專屬大道，沿途發送品牌限定糖果，前300位早鳥報名，還可拿到皇家劇院新秀節目「奇幻之旅－狂舞盛宴」門票。

義大遊樂世界萬聖趴。圖／義大世界提供
義大遊樂世界萬聖趴。圖／義大世界提供

義大遊樂世界票價方面，即日起至10/6線上購買可享早鳥雙人套票500元；此外，在義大Outlet Mall當日消費滿3000元，也能免費換得門票乙張。更狂的是，連假限定還有「萬聖裝扮票」優惠，9/27-9/29、10/04-10/06、10/10-10/12、10/24-10/26只要萬聖打扮進場，第二人門票只要15元！想從白天玩到夜晚、還能參加最盛大的派對，今年義大世界的萬聖月絕對不能錯過。

