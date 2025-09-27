BLINK快看！JISOO《AMORTAGE》快閃店進駐信義區！相機膠卷海報服飾統統有

BLACKPINK 成員 JISOO 帶著個人專輯《AMORTAGE》旋風來台，即日起至 10 月 31 日於台北信義區 DREAM PLAZA 打造限定快閃店，為粉絲帶來沉浸式體驗。最大看點是完整重現專輯前導片氛圍，讓歌迷能親自走進電影般的場景，成為專輯故事的一部分。

《AMORTAGE》將「Amor（愛）」與「Montage（蒙太奇）」結合，寓意將愛情記憶拼貼成一部電影。這次快閃店不僅延續專輯浪漫氛圍，更以沉浸場景設計吸引粉絲走入。從電影售票亭到巨型粉紅爆米花裝置藝術，步步皆呼應 MV 畫面，讓人一進門便有「穿越螢幕」的錯覺，成為近期信義區最受矚目的打卡新點。

除了空間設計極具巧思，現場販售的周邊商品也同樣令人期待。黑版 CD、NFC 與 APP 三種專輯版本齊聚一堂，更有首次在台亮相的限定品，包括服飾、鑰匙圈、相框、膠卷相機、海報、票卡、杯墊與爆米花等，從收藏品到生活小物都能滿足粉絲。特別的是，凡達到指定消費金額還能參加扭蛋活動，獎品包含 JISOO 親筆簽名拍立得與專輯等稀有好物，增添更多驚喜。

快閃店不僅適合歌迷朝聖，也是旅客體驗台北潮流文化的好去處。無論是追星、購物，還是單純想拍下充滿電影氛圍的照片，都能在這裡留下專屬回憶。

Jisoo信義區快閃店資訊

日期：2025/09/26－10/31

時間：週一至週四、週日 11:00-21:30；週五、週六 11:00-22:00

地點：台北市信義區松高路 11 號 DREAM PLAZA 1F（忠孝東路五段 22 巷口）

