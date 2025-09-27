快訊

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

無頭蒼蠅？民眾曝光復鄉滿街鏟子超人遊走 衛福部回應

「比政客有名」佛祖街87歲失聯婦找到了 女兒淚謝各界：沒有放棄我媽媽

BLINK快看！JISOO《AMORTAGE》快閃店進駐信義區！相機膠卷海報服飾統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寬寬整合行銷提供
圖／寬寬整合行銷提供

BLACKPINK 成員 JISOO 帶著個人專輯《AMORTAGE》旋風來台，即日起至 10 月 31 日於台北信義區 DREAM PLAZA 打造限定快閃店，為粉絲帶來沉浸式體驗。最大看點是完整重現專輯前導片氛圍，讓歌迷能親自走進電影般的場景，成為專輯故事的一部分。

圖／寬寬整合行銷提供
圖／寬寬整合行銷提供

《AMORTAGE》將「Amor（愛）」與「Montage（蒙太奇）」結合，寓意將愛情記憶拼貼成一部電影。這次快閃店不僅延續專輯浪漫氛圍，更以沉浸場景設計吸引粉絲走入。從電影售票亭到巨型粉紅爆米花裝置藝術，步步皆呼應 MV 畫面，讓人一進門便有「穿越螢幕」的錯覺，成為近期信義區最受矚目的打卡新點。

圖／寬寬整合行銷提供
圖／寬寬整合行銷提供

圖／寬寬整合行銷提供
圖／寬寬整合行銷提供

除了空間設計極具巧思，現場販售的周邊商品也同樣令人期待。黑版 CD、NFC 與 APP 三種專輯版本齊聚一堂，更有首次在台亮相的限定品，包括服飾、鑰匙圈、相框、膠卷相機、海報、票卡、杯墊與爆米花等，從收藏品到生活小物都能滿足粉絲。特別的是，凡達到指定消費金額還能參加扭蛋活動，獎品包含 JISOO 親筆簽名拍立得與專輯等稀有好物，增添更多驚喜。

圖／寬寬整合行銷提供
圖／寬寬整合行銷提供

快閃店不僅適合歌迷朝聖，也是旅客體驗台北潮流文化的好去處。無論是追星、購物，還是單純想拍下充滿電影氛圍的照片，都能在這裡留下專屬回憶。

Jisoo信義區快閃店資訊

日期：2025/09/26－10/31

時間：週一至週四、週日 11:00-21:30；週五、週六 11:00-22:00

地點：台北市信義區松高路 11 號 DREAM PLAZA 1F（忠孝東路五段 22 巷口）

圖／寬寬整合行銷提供
圖／寬寬整合行銷提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

快閃店 電影 爆米花 沉浸式體驗 裝置藝術

相關新聞

BLINK快看！JISOO《AMORTAGE》快閃店進駐信義區！相機膠卷海報服飾統統有

BLACKPINK 成員 JISOO 帶著個人專輯《AMORTAGE》旋風來台，即日起至 10 月 31 日於台北信義區 DREAM PLAZA 打造限定快閃店，為粉絲帶來沉浸式體驗。最大看點是完整重現專輯前導片氛圍，讓歌迷能親自走進電影般的場景，成為專輯故事的一部分。

新光三越台中店事發樓層現在的模樣 民眾用行動相挺人潮塞滿美食街

新光三越台中中港店時隔226天，在許多民眾共同參與下，今天開啟回歸的第一天。正逢假日，許多人攜家帶眷前來，前來見久違的朋...

爆款「三麗鷗盲盒」集結！期間限定「萌趣快閃店」來了 詢問度爆表「Hello Kitty鯛魚燒、療癒捏捏樂」統統有

三麗鷗粉絲衝了！爆多款「三麗鷗盲盒」大集結，不論是療癒捏捏樂，還是超夯「Hello Kitty鯛魚燒」統統有，鐵粉絕對無法空手出來。

怪獸迷不要錯過了！台灣「首間官方哥吉拉專賣店」開幕了，超大巨型哥吉拉搶拍

喜愛日本怪獸電影的粉絲有福了！台灣首間「哥吉拉專賣店」正式落腳台北，開幕消息一出立刻掀起影迷與收藏家的討論熱潮。這間官方直營的專賣店，以震撼視覺打造沉浸式空間，從店外招牌到內部陳設，處處可見哥吉拉的經典元素，彷彿走進怪獸世界。

新竹旅遊新亮點！2025攜手稻關西×精彩表演×在地市集超熱鬧

當皮皮獅走進稻田，會碰撞出什麼驚喜？一場結合田園景致與創意藝術的饗宴在新竹關西展開！今年的彩繪稻田以皮皮獅為主角，等你來打卡！

IKEA「集好丸」集點活動開跑！限量「肉丸造型購物袋」只送不賣

IKEA廣受卡友歡迎的限定活動「集好丸」好評升級！人氣瑞典肉丸再變身，這次肉丸化身成可愛吊飾兼購物袋，日常生活都能輕鬆賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。