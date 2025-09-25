怪獸迷不要錯過了！台灣「首間官方哥吉拉專賣店」開幕了，超大巨型哥吉拉搶拍

喜愛日本怪獸電影的粉絲有福了！台灣首間「哥吉拉專賣店」正式落腳台北，開幕消息一出立刻掀起影迷與收藏家的討論熱潮。這間官方直營的專賣店，以震撼視覺打造沉浸式空間，從店外招牌到內部陳設，處處可見哥吉拉的經典元素，彷彿走進怪獸世界。

巨型哥吉拉模型震撼登場

店內不僅有巨型哥吉拉模型鎮守入口，更規劃多處展示區，呈現從昭和年代到近年作品的不同版本設計，帶領粉絲回顧牠在大銀幕上的經典身影。現場氛圍濃厚，對影迷而言，不只是購物，更像是一場穿越時空的影像之旅。

圖／取自新光三越官網

哥吉拉限量周邊商品與聯名設計

為了滿足收藏家與旅客需求，專賣店同步推出多款限量商品與聯名設計，從生活小物、潮流服飾到高質感模型應有盡有。其中部分商品僅在台北店限定販售，更增添稀有性。無論是想尋找特色紀念品，還是想把哥吉拉元素融入日常，這裡都能一次滿足。

圖／取自新光三越官網

怪獸迷台北朝聖必去

業者表示，未來也將持續引進更多新款商品與主題活動，讓粉絲每次來訪都有新驚喜。對於熱愛日本流行文化的旅人而言，這不僅是一處購物新地標，更是朝聖哥吉拉的必訪景點。下次造訪台北，別忘了把「哥吉拉專賣店」排進行程，體驗專屬於怪獸之王的震撼魅力。

GODZILLA STORE Taipei 營業資訊

活動日期：2025/9/26 早上 11：00 正式開幕

營業時間：平日、例假日前一天：11：00－21：30；假日：11：00－22：00 (春節或國定假日特別營業時間請參閱新光三越官網公告)

活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 3F (台北市信義區松壽路 11 號。)

圖／取自新光三越官網

