異形來了？經典科幻怪物降臨台北 想捕獲限時周末3天

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／VERVE臉書
圖／VERVE臉書

台灣運動品牌「VERVE」把異形帶來台北了！從9/19到9/21限時3天，於「華山1914文創產業園區」，舉辦只有3天的「異形」主題快閃店，也是首次由官方授權的電影主題體驗活動，免費開放入場 讓所有「異形」的影迷們、能夠親自踏入那宇宙深處的恐懼中。

圖／VERVE臉書
圖／VERVE臉書

展場內還原了電影裡的三大經典場景：管線區、實驗室和中控室，漆黑的空間中布滿垂落金屬管線，打造出外太空中獨立船艙的幽閉與壓迫感；還有電影中的實驗室，陳設著各式奇異的標本與，呈現出研究未知生物的詭譎氣氛；最後則是環形半透明隔間打造出的「太空迴廊」，讓親臨現場的人們像是迷失在宇宙空間中，更可與電影劇照燈箱互動拍照，讓粉絲經歷經典的駭人瞬間。

圖／VERVE臉書
圖／VERVE臉書

除了親臨震撼的場景之外，這次快閃店由VERVE所帶來的「異形」系列服飾共計17款限量新品，包含紀念首部曲上映年份的「1979背心」、以及「抱臉蟲外套」和「女王異形OVSZ T」等，都是首次開賣，現場更有獨享的優惠價，影迷和粉絲們別錯過這難得的收藏機會。

圖／VERVE臉書
圖／VERVE臉書

VERVE「異形」主題快閃店

日期：9/19～9/21，限時3天

地點：華山1914文創產業園區 中7A館，免費入場

