大全聯推「寶可夢卡牌解謎遊戲」送限量硬幣！還有全新卡牌粉絲快收集

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／大全聯提供
圖／大全聯提供

寶可夢迷又有新活動可以衝！大全聯 MEGA PXMART 與《寶可夢集換式卡牌遊戲》攜手推出「謎題巡遊」活動，自 8 月 15 日起至 8 月 31 日，在全台約 20 家指定門市登場。活動期間，參加者可在服務台免費領取闖關手冊與皮卡丘造型紙帽，依指引完成賣場內六大解謎關卡，即能獲得限量寶可夢硬幣與活動貼紙。硬幣共有皮卡丘、夢幻、妙蛙種子、小火龍與傑尼龜等五款造型，隨機贈送，為粉絲帶來充滿驚喜的收藏樂趣。

圖／大全聯提供
圖／大全聯提供

除了闖關活動，大全聯也同步引進全新卡牌系列。8 月 15 日起，全新擴充包「超級勇氣」與「超級交響樂」率先在部分門市開賣，每包售價 49 元，內含五張隨機卡牌，並有「10 包組合 Plus」等多種購買選擇，讓玩家在活動期間就能體驗新卡的戰術魅力。針對卡牌迷，賣場更準備了多款正版授權寶可夢周邊商品，讓粉絲一次滿足收藏與遊戲的雙重需求。

圖／大全聯提供
圖／大全聯提供

本次活動不僅適合寶可夢粉絲參加，更是親子共同遊玩的好時機。大人可以趁機購物，小朋友則能戴上紙帽化身小小訓練家，在解謎中收穫成就感與限量好禮。另外10 月起將陸續引進更多寶可夢卡牌與周邊，持續為玩家帶來新鮮驚喜。想收集完整硬幣組與新品卡牌的粉絲，可把握 8 月底前的活動檔期，錯過就要再等下一波了。

圖／大全聯提供
圖／大全聯提供

賣場 寶可夢 皮卡丘 大全聯

