海報免費送「鬼滅之刃粉絲」快朝聖！美麗華摩天輪化身主題場景 還可以「免費搭」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／美麗華提供
圖／美麗華提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》熱潮席捲全台，台北美麗華摩天輪驚喜換上全新主題彩繪，打造亞洲唯一的鬼滅主題摩天輪，16款車廂分別印上人氣角色與電影視覺海報，白天壯麗、夜晚點燈更添浪漫。即日起至 8 月 31 日，只要憑當日於美麗華影城觀賞電影的票根並出示影城 APP，即可免費搭乘一次，近距離感受劇場版氛圍。

圖／美麗華提供
圖／美麗華提供

圖／美麗華提供
圖／美麗華提供

不僅如此，現場還推出打卡好禮活動，粉絲只要在社群平台公開分享摩天輪照片，就有機會獲得限量電影海報一張。這批海報採電影官方正版印製，數量稀少且不再加印，對收藏迷而言極具價值，更是難得的週邊紀念。由於贈送數量有限，想將喜愛角色永久留在手中，勢必要把握活動期間。

圖／美麗華提供
圖／美麗華提供

同時，全台三井 OUTLET PARK 也同步響應，包括林口、台中港、台南三館設置鬼滅之刃主題造景與互動體驗，粉絲可走進重現的訓練場景拍照打卡，並參加集章任務，集滿印章並上傳照片，即可再獲得另一款限定電影海報，活動至 9 月 28 日止。兩地活動聯動，不僅讓粉絲盡情拍照、收藏，更為暑假旅程增添熱血與感動。

圖／美麗華提供
圖／美麗華提供

圖／美麗華提供
圖／美麗華提供

