BLINKS快看 「Jennie快閃店」確定來台！限量周邊、沉浸體驗與地點一次看

Jennie台北快閃店來了！BLACKPINK 成員 JENNIE 自 2025 年初推出首張正規專輯《Ruby》後，聲勢持續延燒。《Ruby》收錄 15 首曲目，並與 Dua Lipa、FKJ、Childish Gambino 等國際音樂人合作，專輯不但在全球串流平台創下驚人數字（專輯累計 Spotify 串流以十億計、進入各大榜單），並在美國 MTV 的 Best K-Pop 類別獲得入圍，成為世界樂壇話題焦點。這張作品在發行初週就衝上美國 Billboard 榜單與高銷售數字，今年於美國Coachella的表演更蔚為粉絲津津樂道的巔峰之作，成績與口碑雙收，讓歌手Jennie與專輯《Ruby》成為 2025 年不可忽視的流行文化。

圖／取自JennieIG

而為了把這份作品近距離分享給粉絲，國際媒體暨潮流平台 Complex 日前宣布推出「Complex Presents Rubify by JENNIE」亞洲限定快閃巡展，預計八月底起巡迴香港、重慶、杭州、長沙、新加坡與台北等六座城市，尤其台北場定在 2025 年 8 月 28 日至 8 月 31 日，地點位於台北市中山區中山北路二段 36 巷 5 號。快閃店有機會預計以專輯概念打造沉浸式互動裝置——走進場館首先會聽到 JENNIE 親錄的開場聲音，引導觀眾探索創作靈感與歌曲背後的故事，現場視承辦單位亦有拍貼機與主題拍照區，以及限量周邊商品，吸引粉絲排隊朝聖買一波。

圖／取自JennieIG

快閃店Rubify 不只是周邊搶購的打卡場景，也是體驗流行文化如何帶動城市小旅行延續，像是把行程拉長，逛完快閃店後，還可納入中山區一帶的咖啡、設計店巡禮，順道吃個在地小吃，讓快閃走訪成為一趟兼具文化與美食的台北微旅行。

圖／取自JennieIG

