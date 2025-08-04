全台首間「Kururu岢露圈」專賣店「BUTTER FOUR」8／8插旗中山商圈，多款「沾醬甜甜圈」免排隊攻略快看！

近期掀起「甜甜圈」熱！全台首創的「Kururu岢露圈」專賣店「BUTTER FOUR」，即將於8月8日正式開幕，落腳於台北中山站附近的熱鬧商圈。店內主打創新甜點「Kururu岢露圈」，結合泡芙與甜甜圈的雙重魅力，現烤出爐的酥脆口感加上多款沾醬吃法，讓人一試成主顧，也被譽為台版「Cream or Cruller」。

圖／取自ButterFour臉書粉絲團

主打日系甜點風格的 BUTTER FOUR 不僅吸睛度滿分，更讓甜點控免飛日本也能吃到話題新品。從外觀到內餡都極具巧思，現場提供多款沾醬如焦糖、香草、抹茶等口味，自由搭配享受層次風味。營業時間為每日12:00至19:00。

圖／取自ButterFour臉書粉絲團

現在品牌也特別推出開幕抽獎活動，只要加入官方LINE@並留言「我想抽岢露圈」，就有機會成為五位免排隊試吃的幸運得主，直接搶先品嚐話題新品。

圖／取自ButterFour臉書粉絲團

想搶先解鎖這款夢幻甜點？8月8日起，快到中山商圈走訪BUTTER FOUR，體驗甜點新潮流。更多活動詳情與品項資訊，可至官網查詢。

圖／取自ButterFour臉書粉絲團

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