K-POP迷必衝！ 全台首間「FANME」飯迷實體店插旗台北小巨蛋 抽小卡、拆專輯、百款韓星周邊一次包辦

K-POP韓流粉絲快衝！繼舉辦多場超人氣簽名會後，K-POP官方授權周邊品牌「FANME」終於開出全台首間實體店，就選在粉絲必朝聖地點——台北小巨蛋北區9號入口，自7月正式開幕營運，抽小卡、拆專輯、百款韓星周邊一次包辦，絕對是追星人共享喜悅的天堂！

圖／FANME提供

FANME小巨蛋店內主打銀灰色＋簡約潮感設計，牆上展示偶像親筆簽名海報、熱銷專輯滿滿陳列，搭配專為粉絲設計的「拆專桌」，買完專輯立刻現場開箱、分享戰利品，追星日常一次滿足！

圖／FANME提供

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從ATEEZ快閃限定小卡、NCT x Sanrio聯名抱枕、到KISS OF LIFE大學T，無論你是男團鐵粉還是女團死忠，每個世代都能在這裡找到本命的專屬應援寶物！

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為慶祝實體店盛大開幕，FANME同步祭出超實用「開幕3重送」活動：

．滿額抽卡 Lucky Draw：單筆消費滿1,500元，即可參加一次抽卡，分為男團、女團兩大卡池，像是Jisoo、LE SSERAFIM、SEVENTEEN、ENHYPEN等限定卡款都有機會帶回家。

．打卡抽周邊：只要在店內完成指定打卡任務，就能參加抽獎，獎品有aespa、ATEEZ、BTS、TREASURE與車銀優等偶像的官方周邊，現場戰力大提升！

．加LINE好友專屬驚喜：加入FANME LINE好友並綁定官網會員，現場可直接領取「滿千折$50」優惠券，最高還可享95折超划算優惠。

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📍FANME 小巨蛋店

地址：台北市松山區南京東路四段2號（台北小巨蛋 1-4店鋪）

營業時間：週一至週日 11:00–21:00

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